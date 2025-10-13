Cum s-a petrecut accidentul în care o elevă și-a lovit cu mașina instructorul auto

Un accident neobișnuit a avut loc în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploiești. La data de 13 octombrie 2025, în jurul orei 11.30, o candidată la examenul auto a provocat un incident în timpul probei practice, anunță IPJ Prahova.

O femeie de 45 de ani, aflată la volanul unui autoturism în cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere, a intrat în coliziune cu un alt vehicul parcat. În urma impactului, o persoană din apropiere a fost prinsă între cele două mașini.

„Din primele verificări a rezultat faptul că un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care se pregătea să plece de pe loc, în cadrul unei probe practice pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma impactului, o persoană aflată în apropiere ar fi fost surprinsă între vehicule”, a transmis IPJ Prahova.

Instructorul auto a fost transportat de urgență la spital

Instructorul auto a fost transportat de urgență la spital. Bărbatul se afla pe marginea drumului pentru a observa plecarea elevei pe traseu în momentul în care a fost lovit.

„Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ”, au mai transmis polițiștii prahoveni.

Un incident tragic a avut loc și în București, în urmă cu o lună. Un bărbat a făcut infarct chiar în timp ce susținea proba practică a examenului pentru permisul auto.

Polițiștii au deschis dosar penal după accidentul în care a fost implicat instructorul auto

Toți cei implicați au fost testați cu etilometrul, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. De asemenea, se verifică și rolul polițistului examinator în prevenirea incidentului.

IPJ Prahova a precizat că „În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier”.

