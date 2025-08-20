Rezistenţa la antibiotice: o problemă globală

Inteligenţa artificială (IA) deschide noi perspective în lupta împotriva superbacteriilor rezistente la antibiotice.

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au folosit AI pentru a crea două noi antibiotice potențiale, capabile să combată gonoreea rezistentă la medicamente și Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA).

Potrivit 360medical, această descoperire ar putea marca începutul unei „a doua epoci de aur” în dezvoltarea antibioticelor.

Utilizarea excesivă a antibioticelor a dus la apariția bacteriilor rezistente, provocând peste un milion de decese anual.

În ultimele decenii, dezvoltarea de noi antibiotice a stagnat, agravând această criză medicală.

Inteligența artificială generativă: o abordare revoluţionară

Echipa MIT a folosit IA generativă pentru a concepe antibiotice complet noi. Aceasta a generat peste 36 de milioane de compuşi potenţiali, evaluându-i prin simulări computerizate.

Moleculele create de IA par să acţioneze prin mecanisme noi, perturbând membranele celulelor bacteriene.

Cercetătorii au testat două strategii:

Explorarea unei biblioteci de fragmente chimice pentru construirea de molecule complexe.

Crearea de antibiotice de la zero, oferind AI-ului libertate totală de design.

Procesul a eliminat structurile similare antibioticelor existente și compușii potențial toxici pentru oameni.

Rezultate promiţătoare

După sintetizare, conceptele de top au fost testate pe bacterii în laborator și pe șoareci infectați. Rezultatele au fost încurajatoare, ducând la identificarea a două noi antibiotice potențiale.

„Suntem entuziasmaţi pentru că demonstrăm că AI generativă poate fi folosită pentru a concepe antibiotice complet noi. AI ne permite să descoperim noi molecule ieftin şi rapid şi în acest fel să ne extindem arsenalul şi să ne ofere un avantaj real în lupta cu genele superbacteriilor”, a declart James Collins, profesor la MIT.

Deși promițătoare, noile medicamente necesită încă ani de perfecționare și studii clinice riguroase înainte de a putea fi utilizate la om.

Procesul de testare rămâne lung și costisitor, fără garanția că medicamentele vor ajunge să fie prescrise pacienților.

Experții subliniază nevoia de modele AI mai avansate, care să ofere predicții mai precise privind eficacitatea medicamentelor în organism.

De asemenea, fabricarea substanțelor concepute de AI reprezintă o provocare semnificativă. Asta pentru că din cele 80 de tratamente pentru gonoree concepute teoretic, doar două au fost sintetizate efectiv în medicamente.

