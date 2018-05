“Credem că fiecare stat are dreptul să își aleagă unde să își pună capitala, iar în cazul nostru, când am decis ca aceasta să fie la Ierusalim, nu a fost ceva ce a venit subit. David a construit Ierusalimul acum 3000 de ani, iar evreii au locuit aici tot acest timp. Cred că nu există națiune în lume care să spună că are o conexiune ca a noastră, cu propria capitală, pentru o perioadă atât de îndelungată”, a declarat pentru Libertatea Yariv Levin.

Ministrul crede că, între prieteni, acest lucru este ceva ce ar trebui să fie respectat, iar toate ambasadele ar trebui mutate la Ierusalim.

“Ceea ce a făcut Trump a fost o decizie corectă, el însuși spunând că asta este una dintre cele mai bune decizii ale sale, mutarea ambasadei la Ierusalim, iar odată ce ambasada americană este la Iarusalim, alte state, precum România, vor face la fel. La final, toate țările vor face la fel, este doar o chestiune de timp”, a mai spus ministrul Turismului israelian.

“Situația este una mult mai calmă decât ceea ce vedeți voi la televizor”

Întrebat despre situația actuală din Ierusalim și violențele care au făcut zeci de victime, ministrul a spus că situația nu este una așa cum apare la televizor. “Situația este una mult mai calmă decât ceea ce vedeți voi la televizor, cu atât mai mult cu cât se poate crede că este imposibil ca terorismul sau alte astfel de amenințări să dicteze deciziile finale”, a mai spus ministrul.

Levin este de părere că, dacă cineva chiar vrea să promoveze pacea, atunci mișcarea corectă este să mute ambasada la Ierusalim, pentru că așa extremiștii din partea palestiniană vor înțelege că timpul nu trece în favoarea lor, iar prin teroare nu vor obține nimic.

“Refuzul lor de a se așeza la masa negocierilor și a discuta cu noi este ceva ce vine cu mari costuri. O voi spune direct: cred că UE, în multe aspecte, joacă un rol contraproductiv cu privire la procesul de obținere a păcii, pentru că susținerea imediată a fiecărei cereri venite din partea palestinienilor și refuzul de a muta ambasadele la Ierusalim, refuzul de a ne oferi susținere când luptăm sunt lucruri pe care extremiștii aflați de cealaltă a baricadelor le interpretează ca fiind o slăbiciune și îi fac să creadă că pot înainta cereri la nesfârșit, pentru că le vor fi acceptate”, a mai spus Yarin Levin.

“Ne-am simțit jigniți, pentru că au fost state care au refuzat dreptul nostru de a ne alege capitala”

În momentul de față, Europa nu este cel mai mare fan al Israelului, iar acest lucru se vede în deciziile pe care unele state din UE le-au luat cu privire la mutarea ambasadelor, susține ministrul. “Credem că poziționarea unor state din UE este una foarte părtinitoare și, din păcate, îi protejează pe cei care susțin terorismul, în loc să îi susțină pe cei care luptă cu terorismul. În primul rând, ne simțim jigniți. Ne-am simțit jigniți timp de mulți ani, pentru că au fost state care au refuzat dreptul nostru de a ne alege capitala. Este un lucru pe care nu-l acceptăm”, a afirmat Levin, adăugând că toți cei care-i ajută pe israelieni vor avea parte de un tratament special.

“Așa cum premierul Netanyahu a spus, cu primele state care își vor muta ambasadele la Ierusalim ne vom simți obligați să cooperăm mai mult, pentru că dacă ai prieteni care fac astfel de lucruri, atunci ar trebui să le arăți cât de mult îi apreciezi. Cred că vom ajunge la ambasada cu numărul 10 foarte repede”, a mai declarat ministrul Turismului.

Levin susține că mutarea ambasadelor este un moment istoric, poate chiar unic în viața unui politician, de aceea, oamenii care au puterea să ia astfel de decizii ar trebui să o facă fără șovăială.

De asemenea, a subliniat și faptul că, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții Guvernului, este foarte posibil ca în acesta an să aibă loc o întâlnire a cele două cabinete, atât român, cât și israelian, pentru a discuta despre o colaborare cât mai strânsă.

