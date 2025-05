Aflat în campanie electorală, Nicușor Dan a anunțat că în urmă cu câteva zile că va accepta orice invitație făcută de televiziuni pentru dezbateri electorale sau interviuri. Astfel, ieri, 13 mai, el a apărut la Știrile Pro TV de la ora 19.00, unde Andreea Esca i-a adresat o serie de întrebări, printre care unele despre stabilizarea deficitului bugetar.

La una anume Nicușor Dan s-a emoționat. „Pe dumneavoastră, de exemplu, ce vă emoționează când vă gândiți la România?”, l-a întrebat Andreea Esca pe candidatul la prezidențiale. Acesta a renunțat la expresia sobră și a spus: „Amintirile din copilărie. Bunica. Părinții. Mămăliga cu lapte pe care o mâncam seara, deși aveam multe alte lucruri de mâncat acolo, la bunica… Când mergeam cu colinda”.

Nicușor Dan, reproșuri din partea soției și copiilor

În eventualitatea în care va ajunge președinte, Nicușor Dan știe că va avea tot mai puțin timp pentru familie. „Dacă veți ajunge președinte, ce credeți că o să vă lipsească cel mai mult din viața pe care o aveți acum?”, a întrebat prezentatoarea.

„Fără discuție, relația cu familia. Am avut experiența asta când am câștigat primăria și vreun an și jumătate-doi, am muncit din greu ca să o aduc pe linia de plutire și mi-au reproșat soția, copiii că lipsesc. Cu România e cam același lucru. Un an-doi de acum încolo o să fie foarte greu până când lucrurile merg, în sfârșit, în direcția corectă”, a fost răspunsul lui.

„Pentru că am vorbit de copii, cum vedeți România copiilor dumneavoastră?”, l-a mai întrebat prezentatoarea. „O Românie care să fie o opțiune! Dacă ești un copil ca mine, născut într-un mediu semirural, să știi că ai aceeași șansă de parcurs în viață ca și cineva care s-au născut într-un mare oraș.

La fel, dacă ești o doamnă cu copiii plecați în străinătate, să ai speranța că într-o zi ei vor dori să revină acasă… O Românie în care, orice meserie ai avea, din orice zonă ai fi, să ai opțiunea corectă să trăiești aici. Să te simți respectat și statul român să te respecte”, a fost răspunsul lui dat în direct, la Pro TV.

De 20 de ani Nicușor Dan are o relație cu Mirabela Grădinaru, dar nu sunt căsătoriți. Au împreună doi copii: în 2016, în plină campanie electorală pentru Primăria București, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Aheea. În 2022, familia s-a mărit cu un băiețel, născut prematur, dar sănătos, la Spitalul Filantropia din Capitală.

