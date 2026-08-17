Conducerea spitalului Bagdasar Arseni: Secția are 64 de paturi, dar nu era plină

Reprezentanții Spitalului Bagdasar-Arseni au transmis o declarație oficială prin care explică necesitatea blocării secției timp de o lună: „În intervalul 17.08 – 14.09, Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni va fi închisă pentru desfășurarea operațiunilor DDD specifice pentru îndepărtarea Cimex lectularius (ploșnița). Măsura se impune întrucât câteva exemplare au fost depistate în mai multe locații de pe Secție, atât pentru siguranța pacienților și a personalului, cât și pentru a preveni infestarea altor secții din spital. Activitatea va continua în ambulator și, acolo unde este necesar și posibil, prin spitalizări de zi.”

Dr. Florin Bica, purtătorul de cuvânt al spitalului a precizat că: ,,Nu știm exact sursa, dar în Capitală numărul ploșnițelor este în creștere. Aparținătorii vin cu ele.”

Medicul a spus că pacienții vin cu lucrurile personale și că refuză să ia de la spital pijamale.

Dr. Anca Tomșa, medic veterinar: „Oricare dintre noi poate aduce parazitul acasă sau în spital! Se poate lua din autobuz, tren sau de pe o bancă”

Deși prezența insectelor într-un spital creează revoltă, dr. Anca Tomșa, medic veterinar, explică faptul că ploșnițele de pat (Cimex lectularius) nu apar din lipsă de curățenie, ci sunt aduse direct de oameni și de bagajele lor: „Omul, din păcate, le aduce pe foarte multe căi și foarte simplu. Practic, oricare dintre noi poate contacta acest parazit și îl poate aduce acasă sau într-o altă incintă… Poți să iei dintr-un hotel, dintr-un avion, de pe o bancă din parc sau din autobuz. Te poți așeza pe o bancă unde a stat cineva contaminat, parazitul a coborât de pe hainele sau geanta omului și îl iei fără să-ți dai seama”, avertizează dr. Anca Tomșa.

Cum se propagă invazia într-o clădire?

  • Pătrunderea în saltele și mobilier: „Dacă ploșnițele au pătruns în grosimea unei saltele sau a unei perne, practic nu mai poți să faci niciun fel de dezinfecție. Acele obiecte trebuie înlocuite”, arată dr. Tomșa.
  • Pericolul de migrare: Paraziții se deplasează rapid prin crăpăturile din parchet, mobilier sau de-a lungul holurilor, existând permanent riscul să extindă infestația la alte secții sau apartamente vecine.

Pericolul invizibil: Mușcăturile de ploșniță pot infecta grav pacienții!

Pe lângă disconfortul psihologic masiv, mușcăturile de ploșniță reprezintă un risc medical direct, în special pentru pacienții internați, bătrâni sau copii:

  • Risc crescut de suprainfecții bacteriene: Ploșnițele înțeapă pielea pentru a se hrăni cu sânge, lăsând leziuni roșiatice, umflate (edemațiate) și extrem de iritante. Scărpinatul intensiv cauzat de mâncărime rupe bariera pielii și permite bacteriilor (cum ar fi stafilococii sau streptococii) să pătrundă în țesuturi, ducând la infecții severe precum impetigo sau celulită infecțioasă.
  • Copiii și pacienții vulnerabili, cei mai afectați: Dr. Anca Tomșa subliniază că la cei mici și la persoanele sensibile, leziunile sunt extrem de evidente și edemațiate: „Vedem reacții destul de evidente, umflate, iar copilașii și adulții se scarpină intensiv”. În cazul pacienților imobilizați la pat, leziunile netratate se pot suprainfecta rapid.

Cât de greu se scapă de ploșnițe și ce produse se folosesc?

Curățarea unei clădiri infestate este un proces anevoios care necesită etape repetate: „Nu este suficientă o singură intervenție dacă infestația a apucat să se extindă. Recomandăm repetarea operațiunilor la 3, 5 sau 10 zile, în funcție de gradul de manifestare și de ciclul de dezvoltare al insectei”, precizează dr. Anca Tomșa.

În privința produselor din farmacia veterinară, dr. Tomșa arată că cele mai utilizate soluții contra ploșnițelor sunt cele pe bază de permetrină (insecticid cu spectru larg), pulberea de diatomee (praf aplicat pe cusăturile saltelelor și în crăpături) și fumigenele insecticide (gaze concentrate folosite pentru spații închise).

Cum recunoști mușcătura de ploșniță și unde să te uiți după ele?

Potrivit medicului veterinar Anca Tomșa, ploșnițele au o activitate maximă noaptea, în intervalul orar 1:00 – 5:00 dimineața.

  • Unde se ascund: Pe cusăturile saltelelor, sub noptiere, în picioarele patului sau în crăpăturile din mobilier și parchet, aproape de sursa de hrană.
  • Cum arată mușcătura: Spre deosebire de pișcătura de țânțar, cea de ploșniță provoacă leziuni edemațiate (umflate), roșiatice, dispuse adesea în linie sau grupate pe membrele superioare (mâini, umeri, gât), însoțite de o mâncărime extrem de intensă.

Invazia de ploșnițe a ajuns și la metroul bucureștean, Angajații Metrorex avertizează că bucureștenii le pot duce acasă fără să-și dea seama, dar și la un liceu renumit din București: unde părinții acuzau că dezinsecția a fost făcută necorespunzător.

Cererea de soluții antiparazitare împotriva ploșnițelor a explodat în ultimii ani

Oamenii venind adesea disperați la farmaciile veterinare. „Sunt oameni care se luptă permanent, sunt oameni la care se evidențiază posibilitățile financiare limitate și atunci, periodic, undeva la 2-3 zile vin și cumpără o soluție concentrată, o prepară cu apă și aplică în locuințe, în zonele unde observă mai multe insecte parazite. Sunt oameni care de multe ori vin cu ele într-un șervețel să le recunoaștem. Da, le recunoaștem, le confirmăm faptul că e vorba de aceste ploșnițe de pat”, mărturisește dr. Anca Tomșa.

Medicul veterinar spune că în ultimii 3 ani, cererea de soluții antiparazitare a explodat. Referitor la amploarea acestui fenomen în România, medicul veterinar confirmă că problema este una persistentă și în creștere: „Solicitarea este de ani de zile. Sunt perioade în care se amplifică… Cererea a existat întotdeauna din ceea ce vă spun eu acum, experiența pe farmacii de aproape 11 ani. Dar poate că da, este o cerere accentuată în ultimii trei ani”, arată dr. Anca Tomșa.

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