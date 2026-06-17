Angajații spun că au fost deja ciupiți

Spațiile de odihnă sunt folosite de mecanicii care își încheie tura în jurul orei 01.00 și revin la lucru la ora 04.00. În aceste camere, oamenii dorm câteva ore între ture. Acolo ar fi fost semnalată problema. Marian Artimon, director la Unitatea, Sindicatul Liber Metrou, a spus că unii angajați au renunțat să mai doarmă în acele spații.

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„Dorm în sala de școală a personalului, altfel nu reușesc”, a declarat acesta, potrivit Știrile ProTV.

Sindicalistul a mai spus că există mecanici care s-au plâns că au fost ciupiți.

„Sunt angajați care s-au plâns și avem și anumite poze că au fost deja ciupiți”, a spus Marian Artimon.

El a explicat și de ce situația îi îngrijorează pe angajați. Dacă un mecanic își pune geanta într-un spațiu unde există ploșnițe, apoi o duce în tren sau acasă, insectele pot fi mutate dintr-un loc în altul. Potrivit acestuia, aproximativ 40 de mecanici folosesc prin rotație aceste spații de odihnă.

Situația cea mai gravă, la stația de metrou Valea Ialomiței

Cea mai gravă situație ar fi fost semnalată la depoul Valea Ialomiței, unde angajații spun că ploșnițele au ajuns în număr mare în spațiile de odihnă ale mecanicilor. Unii angajați ar fi renunțat să mai folosească saltelele din unitate, de teama insectelor. Alții și-ar fi adus de acasă paturi pliabile și saltele, ca să nu mai doarmă pe cele existente în spațiile Metrorex.

Imaginile apărute online și publicate de Club Feroviar au amplificat temerile. În paralel, au apărut și postări în care se susținea că ploșnițele ar fi ajuns și în garniturile de metrou. Metrorex respinge însă această variantă și spune că nu are indicii care să confirme o infestare în trenuri sau în zonele folosite de călători.

Metrorex: „Sunt într-un spațiu destinat exclusiv personalului”

Metrorex a transmis pentru Știrile ProTv că prima sesizare privind prezența ploșnițelor a fost făcută în dimineața zilei de 9 iunie 2026, de personalul responsabil cu întreținerea și curățenia în metrou. Compania spune că, după sesizare, a fost făcută o inspecție tehnică în dormitorul unde fusese identificată apariția insectelor, dar și în încăperile aflate în aceeași zonă.

„Situația semnalată este una izolată, identificată într-un spațiu destinat exclusiv personalului operativ”, a transmis compania.

Au fost verificate mobilierul, ramele paturilor, suporturile saltelelor, tâmplăria, plintele și zonele de la marginea încăperilor, adică locurile în care ploșnițele se pot ascunde și nu ar fi fost găsite semnele unei infestări dezvoltate.

„În urma inspecției s-a constatat apariția punctuală a acestui tip de insectă, fără identificarea de agregări de insecte, ouă, exuvii, pete caracteristice, colonii sau alte indicii specifice unei infestări dezvoltate și stabilizate”, a transmis compania.

Metrorex mai spune că specialiștii au apreciat că situația nu indică existența unui focar format în spațiul respectiv.

Compania spune că a făcut tratament insecticid

După verificări, Metrorex afirmă că a dispus măsuri suplimentare de prevenție și combatere și că a fost făcut un tratament insecticid în zonele tehnice și în locurile unde insectele s-ar putea ascunde. Compania mai transmite că a dispus monitorizarea atentă a spațiilor, verificări suplimentare și intervenții preventive.

Compania precizează că are un contract de dezinsecție, deratizare și igienizare-dezinfecție, realizat de operatori specializați. Contractul acoperă spațiile publice și tehnice, tunelele, galeriile de metrou, trenurile electrice de metrou și zonele din depouri. Metrorex a mai precizat că, în urma verificărilor, „nu există indicii care să confirme existența unei infestări la nivelul rețelei de metrou, al trenurilor de metrou sau al spațiilor destinate publicului călător”.

O situație asemănătoare a fost semnalată în luna mai și în Timișoara, unde un călător a semnalat prezența unei ploșnițe într-un tramvai. Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a dispus controale riguroase și o dezinfecție amănunțită a mijloacelor de transport.

Și CFR Călători a retras din circulație, în luna mai, un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord-Arad, după ce un pasager a descoperit o colonie de ploșnițe între scaune.

Cum se pot lua ploșnițele

Ploșnițele sunt mici, se ascund ziua și ies mai ales noaptea, când oamenii dorm sau stau nemișcați mai mult timp. Ele nu sar și nu zboară, dar se ascund foarte bine și pot fi transportate de oameni fără să fie observate pe haine, pe genți, pe rucsacuri sau în bagaje, în cusături, fermoare, pliuri, crăpături mici, tapițerii, textile sau mobilier. De acolo pot fi duse în alt loc.

În locuințe, cele mai frecvente locuri în care se ascund sunt saltelele, ramele de pat, tăbliile, canapelele, fotoliile, plintele, crăpăturile din mobilier, marginile pereților, spatele prizelor sau cusăturile textilelor. Potrivit CDC, ploșnițele pot intra în casă prin haine, bagaje, obiecte personale, mobilier sau lenjerie. Nu sunt un semn că o locuință este murdară, dar pot apărea și în locuințe curate, dacă au fost aduse accidental dintr-un loc infestat.

Ce faci ca să nu aduci ploșnițe acasă

Dacă ai stat într-un loc în care au fost semnalate ploșnițe sau ai suspiciuni că ai intrat în contact cu o zonă infestată, primul lucru este să nu pui geanta, rucsacul sau hainele direct pe pat ori pe canapea când ajungi acasă. Hainele purtate pot fi puse într-o pungă închisă până ajung la spălat. Bagajele, rucsacurile și gențile trebuie verificate atent la cusături, fermoare, buzunare și colțuri.

Invazie de ploșnițe la metrou. Angajații Metrorex avertizează că bucureștenii le pot duce acasă fără să-și dea seama. Ce spune compania
Imagine generată cu AI

Textilele care suportă temperaturi ridicate trebuie spălate și, mai ales, uscate la temperatură mare. EPA arată că uscătorul de rufe folosit la temperatură mare poate omorî ploșnițele, iar firmele specializate au metode mai puternice de tratament termic.

Dacă ai un rucsac sau o geantă pe care nu o poți spăla, nu o muta prin toată casa. Ține-o izolată într-o pungă bine închisă până o poți verifica sau până ceri sfatul unei firme specializate.

Ce să nu faci dacă bănuiești că ai ploșnițe

Nu scutura hainele prin casă. Dacă există insecte sau ouă, le poți împrăștia.

Nu pune bagajul pe pat ca să îl verifici. Cel mai sigur este să îl verifici într-un spațiu ușor de curățat, departe de pat și canapea.

Nu muta salteaua, pernele sau textilele suspecte dintr-o cameră în alta, pentru că poți extinde problema.

Nu folosi insecticide la întâmplare, mai ales în camere în care stau copii, persoane vulnerabile sau animale. Produsele folosite greșit pot fi periculoase, iar ploșnițele se pot ascunde în locuri unde spray-urile obișnuite nu ajung.

Dacă vezi insecte, urme clare sau ciupituri repetate, cel mai sigur este să chemi o firmă de dezinsecție.

Semne că ai putea avea ploșnițe acasă

Un prim semn poate fi apariția unor ciupituri repetate, mai ales dimineața, pe zone descoperite ale corpului. Totuși, nu toți oamenii reacționează la fel, iar unele persoane pot să nu aibă semne vizibile pe piele. Alte semne sunt punctele negre sau petele mici de pe saltea, cearșafuri ori lângă pat. Pot apărea și pete de sânge pe lenjerie, ouă foarte mici, învelișuri lăsate de insecte sau chiar ploșnițe vizibile în cusături. Într-o infestare mai mare poate apărea și un miros neplăcut, dulceag, dar acesta nu este întotdeauna prezent.

Potrivit CDC, ploșnițele nu sunt cunoscute ca insecte care transmit boli oamenilor. Totuși, mușcăturile pot provoca mâncărimi, iritații, reacții alergice și probleme de somn. Scărpinatul poate duce la răni și, uneori, la infecții locale. În plus, o infestare cu ploșnițe poate produce stres și anxietate, mai ales dacă problema se extinde și devine greu de controlat.

De aceea, chiar dacă nu sunt considerate un pericol major de transmitere a bolilor, ploșnițele trebuie tratate rapid și serios.

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