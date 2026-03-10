Copiii au primit absențe

Mama unei eleve de la Liceul „Mihail Sadoveanu” din București a dezvăluit pe grupul de Facebook- Sector 2-Informații și dezbateri că în școală este invazie de ploșnițe. Aceasta povestește că, deși alerta a fost dată luni, conducerea a trecut la scenariul online abia miercuri. În acest interval, elevii care au ales să plece acasă de teamă s-au trezit cu absențe în catalog, în ciuda riscului evident din sălile de clasă.

„Ni s-a spus că problema s-a rezolvat. Totuși, eu am avut dubii. Am aflat că după dezinsecție nu s-a respectat nici măcar protocolul, pentru că s-a făcut curățenie înainte să treacă cele 72 de ore în care substanța ar trebui să acționeze. De aceea, luni, când copiii au fost chemați din nou la școală, am ales să nu îmi trimit copilul, de teamă că problema nu a fost rezolvată Rezultatul? Fetița mea a primit absențe la toate materiile”, a povestit femeia.

Mai mult, aceasta a precizat că situația de la liceu a scăpat de sub control: ploșnițele au reapărut în sălile de clasă, iar dovezile sunt alarmante.

Conducerea spune că sunt „mici gândăcei”

Un elev a fost fotografiat cu o ploșniță pe geacă la plecare, în timp ce un coleg de clasa a IX-a prezintă mușcături vizibile pe picioare, suferite chiar în timpul orelor.

În ciuda acestei situații periculoase, conducerea instituției minimizează pericolul, susținând că este vorba doar despre niște „mici gândăcei”. Între timp, panica s-a instalat printre elevi, care refuză să mai atingă băncile de teamă să nu fie paraziți.

„Au fost făcute sesizări către primărie și către toate instituțiile competente. Din păcate, până în acest moment, singura măsură luată a fost o simplă dezinsecție. Ni s-a transmis că nu există fonduri pentru lucrări mai serioase care ar putea rezolva problema pe termen lung, cum ar fi schimbarea parchetului sau o curățenie generală în școală”, arată mama elevei.

Totodată, aceasta spune: „Eu întreb doar atât: este normal ca un copil să fie obligat să stea într-un spațiu unde apar ploșnițe și să fie și sancționat cu absențe dacă părintele decide să îl protejeze?”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE