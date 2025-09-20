„România este o ţară sigură, o ţară căreia i s-a întâmplat cel mai bun lucru care i se putea întâmpla, cel mai bun lucru din lumea asta şi anume am intrat în NATO şi această umbrelă de apărare, această alianţă, cea mai puternică alianţă de apărare din lume, ne permite să dormim liniştiţi. Eu sunt aici, toată familia mea este aici, în România şi aici vom rămâne şi îi asigur pe toţi că România este o ţară sigură. Îi aşteptăm şi pe carei care din diverse motive au fost nevoiţi să plece, români care sunt în toate zările, să se întoarcă aici pentru că România e un loc bun de trăit în momentul ăsta”, a spus Moșteanu, sâmbătă, 20 septembrie, potrivit news.ro.

El a adăugat că mai sunt lucruri de schimbat în România, dar că este fericit că trăieşte aici. „Sunt lucruri care trebuie modificate în modul în care funcţionează ţara şi instituţiile, dar una peste alta este un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti. Sunt foarte fericit că sunt aici, trăiesc aici şi contribui la paşii mici pe care îi facem împreună, iată, România noastră”, susține ministrul.

România este țara din UE cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, aproximativ 650 de kilometri. Războiul Rusia-Ucraina durează din februarie 2022, iar granița de nord și est a României este direct expusă. Pe teritoriul României sunt dislocate trupe NATO, iar infrastructura militară a fost extinsă la Kogălniceanu, Cincu și în zona Mării Negre. Totuși, războiul din ucraina generează neliniște, sondajele arătând că românii se simt vulnerabili.

