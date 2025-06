Iran a lansat rachete care nu pot fi urmărite sau interceptate

Generalul de brigadă Reza Talaei-Nik, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, a afirmat că această armă secretă a fost testată cu succes împotriva unui obiectiv extrem de bine protejat.

„În atacul de astăzi, am folosit rachete care nu au putut fi urmărite sau interceptate”, a declarat oficialul iranian.

El a mai spus că, deși baza israeliană era apărată cu un sistem stratificat de rachete, sprijinit de tehnologie americană, ținta a fost lovită cu precizie. Atacul ar fi demonstrat o vulnerabilitate a serviciilor de informații israeliene, considerate până acum printre cele mai puternice din lume, scrie sursa citată.

„Israelul nu e pregătit pentru un război de durată”

Talaei-Nik a mai lansat un avertisment dur, spunând că „regimul sionist nu poate rezista unui război îndelungat” și că Iranul este gata de o confruntare prelungită, având deja în stoc armament sofisticat care nu a fost încă folosit.

„Multe dintre sistemele noastre avansate nici măcar nu au fost încă desfășurate”, a spus el, subliniind că ce a fost până acum, este doar începutul.

Conflictul dintre Israel și Iran a ajuns în a șasea zi, cu schimburi intense de rachete și tensiuni în creștere în regiune. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a scris pe rețeaua X (fostul Twitter):

„În numele nobilului Haidar, bătălia începe”. Mesajul a fost interpretat ca un semnal că Teheranul se pregătește pentru o confruntare deschisă.

Mossad a fost acuzat că ar fi în spatele mai multor explozii și asasinate în Iran, inclusiv eliminarea unor oameni de știință implicați în programul nuclear. Potrivit sursei citate, CNN a relatat că Mossad a operat inclusiv în capitala Teheran. Presa israeliană nu a confirmat atacul, dar există surse care vorbesc despre o posibilă pagubă într-o zonă critică de securitate. Americanii nu au oferit, deocamdată, o reacție oficială.