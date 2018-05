Teroriștii din Statul Islamic continuă să amenințe lumea. Ei vor să se răzbune pe Rusia, în urma atacurilor repetate din Siria și au început o propagandă care vizează Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie.

”Omorâți-i pe toți”, au scris jihadiștii pe o imagine postată pe Twitter. Imaginiea o puteți vedea mai jos.

World Cup 2018! Terror Group ISIS Issues Another Threat To Russia In Picture Form https://t.co/EQj2pj4WTr pic.twitter.com/7YggmFckmi

— Dino Ugo (@DinoUgo1) May 5, 2018