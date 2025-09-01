Cine participă la misiune

O flotilă umanitară cu destinația Gaza, având-o la bord pe activista climatică Greta Thunberg, a fost nevoită să se întoarcă în portul Barcelona din cauza unei furtuni, la doar o zi după plecare. Flotila Global Sumud transporta alimente, apă și medicamente către enclava palestiniană aflată sub blocadă.

Flotila a părăsit portul spaniol duminică, în ceea ce organizatorii au descris ca fiind cea mai mare misiune maritimă civilă către Gaza de la începutul războiului. Însă condițiile meteorologice nefavorabile au forțat întoarcerea navelor, fără a se cunoaște momentul unei noi plecări.

Flotila Global Sumud este formată din zeci de ambarcațiuni cu activiști pro-palestinieni la bord. Aceștia își propun să spargă blocada navală israeliană și să livreze ajutoare în Gaza. Misiunea include peste 50 de nave și delegați din cel puțin 44 de țări.

Printre participanți se numără actorul Liam Cunningham, cunoscut din serialul „Game of Thrones”, și fostul primar al Barcelonei, Ada Colau. Inițial, primul convoi urma să ajungă joi în Tunisia, pentru a se alătura unui al doilea val de nave.

Reacția Israelului

Autoritățile israeliene au anunțat măsuri dure împotriva flotilei. Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, ar pregăti planuri pentru arestarea lui Thunberg și confiscarea navelor, potrivit ziarului Israel Hayom.

Surse apropiate lui Ben-Gvir au declarat pentru publicația israeliană: „După câteva săptămâni petrecute la Ktzi»ot și Damon (închisori israeliene), vor regreta că au venit aici. Trebuie să le eliminăm dorința de a mai face o încercare”.

Aceleași surse au sugerat că Thunberg ar putea fi reținută în „condiții de nivel terorist”. O întâlnire la reședința premierului Netanyahu era programată pentru a discuta strategia împotriva celor peste 200 de participanți la flotilă.

Scopul misiunii

Gaza se confruntă în prezent cu o criză alimentară severă, conform rapoartelor ONU și ale altor organizații umanitare. Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că peste 63.000 de palestinieni au murit în cele 23 de luni de conflict, dintre care cel puțin 332 din cauza malnutriției.

Greta Thunberg a declarat că speră să „furnizeze ajutor umanitar, să pună capăt asediului ilegal al Israelului asupra Gazei și să deschidă un coridor umanitar pentru populație”. Ea a adăugat: „Acest proiect face parte dintr-o revoltă globală a oamenilor care se ridică… atunci când guvernele noastre nu reușesc să ia măsuri, oamenii vor lua locul lor”.

Experiența anterioară

În iunie 2025, o altă flotilă umanitară cu Greta Thunberg la bord a fost interceptată de forțele israeliene. Nava Madleen, cu 12 persoane, a fost abordată în largul coastelor Gazei și escortată în Israel.

Freedom Flotilla Coalition, organizatorul misiunii, a raportat că forțele israeliene au „lovit și abordat” nava. Pasagerii au fost duși în portul Ashdod și apoi repatriați.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a ordonat armatei să le prezinte participanților imagini cu atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. El a justificat această decizie afirmând că era necesar ca „Greta și colegii ei susținători ai Hamas să vadă exact cine este organizația teroristă Hamas pe care au venit să o susțină”.

Greta Thunberg, în vârstă de 22 de ani, a devenit cunoscută în 2018 când, la 15 ani, a început să protesteze în fața parlamentului suedez pentru a cere măsuri împotriva schimbărilor climatice. De atunci, ea și-a extins activismul și în alte domenii, inclusiv în sprijinul cauzei palestiniene.