De la 82.000 de euro la 17.000 pe piața second-hand

Industria auto traversează o perioadă dificilă, mai ales în cazul marilor mărci.

Chiar și modelele considerate cândva accesibile au înregistrat creșteri semnificative de preț, ceea ce a dus la schimbări importante în piață. Conform publicației italiene Report Motori, SUV-urile sunt, în prezent, cele mai căutate vehicule la nivel internațional.

În Europa, peste 50% dintre cumpărători aleg astfel de modele și, printre producătorii care au mizat pe acest segment se numără și Jaguar, marcă britanică asociată în mod tradițional cu zona premium.

Pe lângă berlinele și coupe-urile care au consacrat brandul, Jaguar a lansat și un model complet electric: Jaguar I-Pace. Decizia a împărțit opinia publică, iar evoluția valorii sale pe piață reflectă acest lucru.

Jaguar I-Pace: specificații tehnice și prețul de lansare

Jaguar I-Pace are o lungime de 468 centimetri, o lățime de 201 centimetri și o înălțime de 157 de centimetri, fiind omologat pentru cinci locuri.

Modelul este echipat cu un sistem electric care dezvoltă 400 de cai putere. Viteza maximă atinge 200 km/h, iar autonomia declarată este de aproximativ 448 kilometri cu o singură încărcare.

La momentul lansării pe piață, prețul de pornire era de aproximativ 82.000 de euro. Ulterior, valoarea de listă a ajuns la 96.000 de euro pentru versiunile noi.

Prăbușire pe piața second-hand

La șapte ani de la lansare, primele versiuni ale modelului au înregistrat o scădere semnificativă a valorii pe piața second-hand. În prezent, unele exemplare pot fi găsite la aproximativ 17.000 de euro, ceea ce reprezintă circa 20% din prețul inițial.

Potrivit jurnaliștilor italieni, diferența majoră de preț evidențiază dificultățile cu care se confruntă mașinile electrice nu doar la vânzarea ca modele noi, ci și ulterior, pe piața vehiculelor rulate.

În urmă cu doi ani, șoferul unui Jaguar electric a chemat Poliția pe autostradă, după ce mașina a rămas fără frâne și a accelerat singură până la 160 km/h, pe o autostradă din Marea Britanie.

