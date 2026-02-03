Extracție la 6.000 de metri adâncime, o premieră mondială

Sedimentele care conțin elemente de pământuri rare au fost extrase de la o adâncime de aproximativ 6.000 de metri, în cadrul unei misiuni experimentale desfășurate în apropierea insulei Minami Torishima, aflată în zona economică exclusivă a Japoniei.

Potrivit autorităților nipone, este pentru prima dată în lume când se reușește extragerea unor astfel de elemente de la o asemenea adâncime.

„Detaliile vor fi analizate, inclusiv cantitatea exactă de elemente de pământuri rare conținute în probă. Este o realizare semnificativă, atât pentru securitatea economică, cât și pentru dezvoltarea maritimă”, a declarat Kei Sato, purtător de cuvânt al guvernului japonez.

Proba a fost extrasă de nava de cercetare Chikyu, plecată la mijlocul lunii ianuarie spre această zonă îndepărtată din Pacific.

16 milioane de tone și sute de ani de consum

Conform estimărilor citate de cotidianul economic Nikkei, zona din jurul insulei Minami Torishima ar conține peste 16 milioane de tone de pământuri rare, ceea ce ar transforma-o în al treilea cel mai mare zăcământ de acest tip din lume.

Calculele arată că aceste rezerve ar echivala cu aproximativ 730 de ani de consum global de disprosiu, utilizat în magneți de înaltă performanță pentru telefoane și mașini electrice, și 780 de ani de consum de ytriu, element esențial în producția de lasere.

De ce contează pământurile rare

Așa-numitele „pământuri rare” sunt un grup de 17 elemente metalice care, deși nu sunt extrem de rare, sunt dificil și costisitor de extras. Ele sunt indispensabile pentru industrii întregi, de la automobile electrice și energie verde, până la tehnologie digitală și apărare.

Descoperirea vine într-un moment sensibil pentru Japonia, care încearcă să își reducă dependența de China, principalul furnizor mondial de pământuri rare.

China controlează aproape două treimi din producția minieră globală și peste 90% din capacitatea de rafinare, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Tensiuni geopolitice și miza strategică

Anunțul Japoniei apare pe fondul unor tensiuni tot mai mari cu Beijingul, după ce China a limitat exporturile unor produse cu „dublă utilizare”, inclusiv materiale strategice. Pământurile rare au fost folosite de-a lungul timpului de China ca instrument de presiune geopolitică.

„Dacă Japonia va putea extrage constant pământuri rare în jurul Minami Torishima, își va securiza lanțurile de aprovizionare pentru sectoarele-cheie”, a explicat Takahiro Kamisuna, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, într-o declarație pentru AFP.

În același timp, organizațiile de mediu avertizează că mineritul în adâncime ar putea avea un impact major asupra ecosistemelor marine și ar putea perturba fundul oceanic.

Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării lucrează la un cod global care să reglementeze exploatarea minieră în adâncuri, însă misiunea japoneză s-a desfășurat exclusiv în apele naționale ale Japoniei, unde regulile sunt diferite.

