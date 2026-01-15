Contextul geopolitic și dependența de China

Nava Chikyu, care transportă 130 de cercetători și membri ai echipajului, va încerca să ridice nămolul direct pe navă, marcând o premieră mondială dacă reușește. Acest proiect ar putea reprezenta o piatră de hotar tehnologică pentru Japonia.

„După șapte ani de pregătiri constante, putem începe în sfârșit testele de confirmare. Este profund emoționant”, a declarat Shoichi Ishii, șeful proiectului susținut de guvern. Recuperarea mineralelor la astfel de adâncimi ar putea ajuta Japonia să-și diversifice sursele de pământuri rare, materiale esențiale pentru vehicule electrice, electronice și sisteme de apărare.

Misiunea vine pe fondul consolidării controlului Chinei asupra exporturilor de minerale critice. Japonia, la fel ca alte economii dezvoltate, depune eforturi pentru a-și reduce dependența de China, care domină lanțurile globale de aprovizionare cu pământuri rare. În prezent, aproximativ 60% din importurile Japoniei de pământuri rare provin din China, în scădere față de 90% în 2010. Această reducere a fost determinată de tensiunile diplomatice și comerciale dintre cele două țări, inclusiv de restricțiile impuse de China în urma unei dispute maritime în Marea Chinei de Est.

„Soluția fundamentală este să putem produce pământuri rare în Japonia”, a declarat Takahide Kiuchi, economist executiv la Institutul de Cercetare Nomura. Acesta a subliniat dificultatea înlocuirii surselor chineze, mai ales dacă Beijingul extinde controalele la export.

Importanța strategică a pământurilor rare

Elementele grele de pământuri rare sunt vitale pentru producția de magneți puternici folosiți în motoarele vehiculelor electrice și hibride. În condițiile în care China furnizează aproape toate aceste materiale către Japonia, orice perturbări ale lanțului de aprovizionare ar putea afecta rapid industria auto și tehnologia de înaltă performanță. Recent, China a interzis exporturile către Japonia de articole cu dublă utilizare, o categorie care include unele minerale critice.

Deși nu au fost anunțate oficial restricții mai ample privind pământurile rare, presa de stat chineză sugerează că această opțiune este analizată activ. În acest context, proiectul de pe insula Minamitori devine o prioritate strategică pentru Japonia.

Pământurile rare și miza geopolitică a Japoniei în Pacific

Din 2018, Japonia a investit aproximativ 40 de miliarde de yeni (circa 250 de milioane de dolari) în acest proiect, dar guvernul nu a dezvăluit estimările rezervelor sau obiectivele de producție. Dacă testele actuale vor fi încununate de succes, următorul pas ar fi un studiu minier la scară largă, planificat pentru februarie 2027.

„Recuperarea pământurilor rare din apele teritoriale japoneze ar fi o realizare majoră”, a adăugat Shoichi Ishii. Cu toate acestea, dezvoltarea unui lanț de aprovizionare intern rămâne un proces de durată, iar rezultatele rapide nu sunt așteptate.

Misiunea navei Chikyu reprezintă primul pas concret al Japoniei în obținerea autonomiei în acest domeniu strategic, într-un moment în care tensiunile geopolitice și dependența de China cresc riscurile economice.

Japonia a găsit, în 2018, o adevărată comoară de minerale rare în noroiul de pe o mică insulă situată în Pacific, la peste 1.200 de kilometri de Tokyo.

