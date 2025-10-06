Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu

Cele două scenarii gândite în culise

O variantă ar fi impunerea unui politician fidel liderului filialei Olt, ceea ce ar însemna că echipa Grindeanu se bucură de sprijinul veteranului social-democrat. Scenariul 2 implică numirea în funcția de secretar general a unui apropiat al actualul șef interimar, ceea ce ar însemna o declarația de război intern, susțin sursele Libertatea.

Funcția de președinte al PSD atrage toate privirile, cu precădere acum, în contextul discuțiilor despre proiectatul congres al formațiunii politice, în cadrul căruia va fi ales președintele plin. Pe de altă parte, un rol-cheie în interiorul partidului, prin puterea pe care o are, este cel de secretar general, omul care controlează filialele, prin distribuirea resurselor. În plus, secretarul general este esențial și în contractele pe care le încheie formațiunea, fiind, de fapt, contraponderea șefului de partid.

Formal, conform statutului PSD, secretarul general „coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizaţiile judeţene, a municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, precum şi cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate”.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

De asemenea, „conduce activitatea de resurse umane și gestiunea carierei politice, în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane și Departamentul de gestiune al carierei politice”.

Fratele lui Stănescu, îndepărtat de la ADR Oltenia

Pe scurt, tot ce ține de cadre la nivelul PSD trece pe la secretarul general, oricare ar fi numele acestuia. De cele mai multe ori, mai ales într-un partid cum e PSD, secretarul general este extrem de influent, în majoritatea cazurilor fiind al doilea om ca putere după președintele partidului.

PSD a avut în ultimii 35 de ani secretari generali puternici, de la Miron Mitrea, Liviu Dragnea până la Paul Stănescu, omul care de aproape 6 ani controlează cadrele formațiunii.

Stănescu a fost un nume greu și înainte de a prelua funcția. Și-a putut impune punctele de vedere, într-o anumită măsură, și în perioade de contre cu șefii PSD, cum au fost Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă.

Potrivit informațiilor Libertatea, Paul Stănescu nu mai vrea un nou mandat la cârma cadrelor PSD. În schimb, ar vrea să lase o persoană apropiată. Iar pentru acest lucru ar fi gata de o colaborare în vederea Congresului PSD cu echipa Grindeanu.

Sunt totuși semnale privind tensiuni între cele două grupări, după ce fratele lui Paul Stănescu a fost îndepărtat de la ADR Oltenia. Cel mai recent indicator al neînțelegerilor din sânul PSD este permiterea chemării în Parlament pentru explicații, la „Ora Guvernului” a ministrului Florin Barbu, protejatul politic al lui Stănescu.

Variantele de moment ale lui Paul Stănescu

De altfel, pe lista variantelor de succesori ai lui Paul Stănescu în funcția de secretar general, Florin Barbu se află în pole position. Toată cariera politică Barbu i-o datorează lui Stănescu, de la funcțiile de conducere din Primăria Slatina (județul Olt) până la cea de director general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF). Din iunie 2023, Barbu a fost ministru al Agriculturii în Guvernul Ciolacu, I, Ciolacu II, iar acum în echipa Bolojan.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii. Foto: Dumitru Angelescu

O a doua variantă de succesor al lui Stănescu, agreată și de acesta, este Marius Oprescu, actual președinte al CJ Olt și șef al PSD Olt. Oprescu e văzut ca un politician care, spre deosebire de Barbu, ar fi mai abil în relația cu filialele, în condițiile în care acesta ar asigura o relație între centru și teritoriu. PSD nu a mai avut un secretar general care să fie șef de consiliu județean sau primar de municipiu de pe vremea când Liviu Dragnea conducerea CJ Teleorman.

În schimb, în interiorul PSD mai sunt discutate cel puțin două nume, dar care nu se bucură de sprijin din partea actualului secretar general. Primul ar fi o variantă de mijloc între taberele din partid, adică Mihnea Costoiu. Prima dată a fost vehiculat numele său în luna iulie pentru funcția de secretar general. Surse social-democrate susțin însă că acesta e „decuplat” de la ceea ce se întâmplă în partid și problemele filialelor, plus că nu ar avea autoritate în fața liderilor din formațiune.

Vicepremierul Marian Neacșu FOTO Dumitru Angelescu

O ultimă variantă discutată e Marian Neacșu (văzut și ca SG interimar după ce Stănescu a fost ofertat cu o funcție la Curtea de Conturi), actual vicepremier și fost secretar general al PSD, însă cu handicapul că nu are în spate un număr mare de filiale sau cel puțin câteva puternice. Practic, aportul lui Neacșu în echipa Grindeanu, în contextul viitorului congres PSD, este nesemnificativ, potrivit informațiilor Libertatea. Formal, Neacșu e vicepreședinte al PSD pentru regiunea București-Ilfov.

Pași pentru tragerea pe linie moartă a lui Paul Stănescu

Surse social-democrate au precizat pentru Libertatea că în momentul de față Sorin Grindeanu încearcă găsirea unei susțineri cât mai largi la nivel de filiale, astfel încât să ocolească o colaborare cu Paul Stănescu. Prin urmare, în urma negocierilor purtate cu liderii de organizații județene ar putea să apară o nouă variantă de secretar general, una care să fie un compromis între Grindeanu și lideri care acum nu sunt în „barca sa”, dar care ar putea veni.

Așadar, funcția de secretar general este un element important al negocierii, dincolo de cele de de prim-vicepreședinți, care ar putea fi dublate. Mai precis, de la două funcții de prim-vicepreședinte partidul să treacă la patru funcții de prim-vicepreședinte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE