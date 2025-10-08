Este vorba despre modernizarea Drumului Județean 684, din Timiș, un proiect amplu prin care autoritățile locale își propun să deschidă zona estică a județului către turism și investiții.

Traseul DJ 684 traversează Munții Poiana Ruscă și va facilita accesul către numeroase obiective turistice: Peștera de la Românești, bisericile din lemn, morile de apă și mănăstirile din regiune.

Totodată, modernizarea acestui drum va crea o legătură directă între județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, apropiind zona de autostrada A1 și de principalele rute de transport din vestul țării.

Proiectul beneficiază de o finanțare record, în valoare de 90 de milioane de euro, bani proveniți din Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat semnarea contractului de finanțare.

„90 de milioane de euro pentru cel mai important proiect de infrastructură rutieră din estul județului. DJ 684 va lega Timișul de Caraș-Severin și Hunedoara și sunt convins că va deveni o adevărată atracție turistică datorită peisajelor. Putem vorbi de un drum asemănător Transluncaniului.”, a transmis Alfred Simonis, pe Facebook.

„Proiectul este o premieră din mai multe puncte de vedere. Vorbim despre cea mai mare finanțare ADR pentru infrastructură rutieră pentru un număr record de kilometri modernizați. Totodată, este cel mai amplu parteneriat de până acum în regiunea de vest: trei consilii județene și patru primării.”

Pe teritoriul județului Timiș vor fi modernizați 27 de kilometri dintr-un total de peste 56 de kilometri, lungimea completă a traseului care continuă și în județele vecine.

Prin finalizarea lucrărilor, DJ 684 va deveni un punct de atracție pentru turiști, datorită panoramelor spectaculoase din Munții Poiana Ruscă.

Noul drum este văzut ca o continuare firească a succesului Transluncaniului, cunoscut și sub numele de „Transalpina Banatului” sau „Transfăgărășanul bănățean”, inaugurat în urmă cu șase ani.

