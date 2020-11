Miniștrii apărării din UE și șeful politicii externe a blocului, Josep Borrell, au avut o surpriză, vineri, în timpul unei videoconferințe presupuse confidențiale, când un reporter al radiodifuzorului olandez RTL Nieuws a obținut acces la apel.

Postarea includea o fotografie a ecranului laptopului ministrului cu omologii ei din UE . O altă imagine, care a fost ștearsă apoi, arăta cinci cifre ale unui cod confidențial de șase cifre necesar pentru a avea acces la apel.

Un utilizator Twitter a semnalat această gafă postului RTL Nieuws, determinându-l pe Verlaan să încerce să pirateze întâlnirea. Verlaan a spus apoi într-o postare pe Twitter că a putut ghici codul „din câteva încercări”.

Zâmbitor și relaxat, jurnalistul i-a salutat pe miniștrii apărării din statele UE, în momentul în care le-a întrerupt transmisia, făcându-l pe Josep Borrell să întrebe, contrariat: „Cine ești?”. „Acum trebuie să oprim transmisia”, a avertizat Borrell, apoi l-a întrebat pe reporter. „Ce mai faci?”.

În râsetele asistenței care se auzeau pe fundal, jurnalistul a răspuns: „Bună, sunt bine!”.

„Este o infracțiune, ar trebui să întrerupeți (conexiunea) înainte de sosirea poliției”, a mai spus Borrell, zâmbind.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers’ meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt