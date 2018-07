Klaus Iohannis participă la Summitul NATO de la Bruxelles

Liderii celor 29 de ţări membre NATO, printre care Donald Trump, Emmanuel Macron și Angela Merkel, se reunesc miercuri, la Bruxelles, în cadrul unui summit care va fi dominat de discuţiile cu privire la contribuţiile financiare ale statelor membre la bugetul Alianţei Nord- Atlantice. România este reprezentată de preşedintele Klaus Iohannis. Statele Unite, prin vocea liderului de la Casa Albă, cer ca toate ţările să aloce două procente din Produsul Intern Brut pentru Apărare, până în 2024.

Pe agenda Summitului NATO va fi abordat procesul de adaptare a Alianţei la realităţile mediului actual de securitate, context în care se vor stabili direcţiile principale de acţiune pentru perioada următoare.

Totodată, va avea loc un schimb de vederi privind stadiul implementării măsurilor strategice decise la summiturile aliate anterioare din Ţara Galilor (din 2014) şi din Polonia (din 2016), preciza Administraţia Prezidenţială, la începutul acestei săptămâni.

„Se creează, aşadar, cadrul pentru dezbaterea modalităţilor de întărire a posturii NATO de apărare şi descurajare, de sporire a capacităţii Alianţei de proiectare a stabilităţii în vecinătatea sa, precum şi a perspectivelor de consolidare a cooperării NATO cu Uniunea Europeană, de o manieră complementară. Reuniunea comună a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securităţii la Marea Neagră, cu participarea Georgiei şi Ucrainei, va oferi un prilej pentru discuţii aplicate privind evoluţiile situaţiei de securitate din regiune, precum şi de reafirmare a sprijinului NATO pentru cei doi parteneri. De asemenea, vor fi supuse atenţiei şefilor de stat şi de guvern adaptarea structurii de comandă a NATO la noul mediu de securitate, dezvoltarea capacităţii de reacţie a forţelor aliate şi facilitarea mobilităţii acestora în Europa”, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Şi combaterea terorismului şi sprijinul pentru partenerii sudici vor reprezenta un subiect important pe agenda Summitului NATO.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat pe 27 iunie obiectivele României pentru Summitul NATO.

„Reuniunea va reprezenta o oportunitate de exprimare concretă a unităţii şi solidarităţii aliate, respectiv a relaţiei transatlantice şi a determinării aliate în faţa ameninţărilor globale sporite. Pentru ţara noastră, Summitul prezintă o importanţă deosebită din perspectiva avansării proiectelor de consolidare a posturii de apărare şi descurajare pe Flancul Estic al NATO, dar şi a proiectării stabilităţii în vecinătatea estică, mai cu seamă în regiunea Mării Negre”, arăta Preşedinţia.

La începutul lunii iunie, aflat la Varşovia, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a decis să convoace o şedinţă specială a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru discuţii privind viitorul Summit NATO de la Bruxelles.

”La Summit-ul din Ţara Galilor am reacţionat prompt şi ferm la criza care izbucnise. La Summitul de la Varşovia am adoptat decizii istorice şi am avansat procesul de adaptare a NATO. Acum a venit momentul să continuăm să ne consolidăm securitatea. Statele din Formatul Bucureşti 9 au fost beneficiare ale măsurilor adoptate şi, în egală măsură, au contribuit la consolidarea posturii aliate de descurajare şi apărare şi la susţinerea partenerilor noştri. Trebuie să valorificăm acest moment şi să ne asigurăm că NATO este pregătit şi are capacitatea să îşi îndeplinească sarcinile”, a afirmat Iohannis, la prima sesiune plenară a reuniunii la nivel înalt a Formatului Bucureşti 9, care are loc la Palatul Prezidenţial din capitala Poloniei.

