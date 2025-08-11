Inocularea fricii și răspândirea minciunii, printre „armele” propagandistice ale Kremlinului

Sub titlul „Moldova la răscruce”, neobișnuitul autor de articole Serghei Șoigu semnalează din start că regimul de la Moscova va considera trucate alegerile din septembrie dacă nu vor fi câștigate de formațiunile politice pro-ruse de la Chișinău. El susține mai ales și, evident, fără dovezi că autoritățile pro-occidentale de la Chișinău vor „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”.

În timp ce formulează acuzații nefondate, Șoigu încearcă să inoculeze frica și neîncrederea în autoritățile din Republica Moldova cu evocarea unui alt scenariu, și anume „destabilizarea situaţiei în stilul «Maidanului» ucrainean”.

Fostul ministru rus al apărării se arată totodată deranjat de cooperarea dintre Rep. Moldova și NATO și caută să o submineze prin evocarea războiului din Ucraina. „Statisticile triste şi exemplul negativ al Ucrainei nu opresc apropierea regimului de la Chişinău (peiorativ folosit de Moscova și de acoliții săi împotriva conducerii din Rep. Moldova – n.r.) de NATO, ceea ce va duce la pierderea suveranităţii Republicii Moldova”, scrie Șoigu.

MAE de la Chișinău condamnă „manevre de război informațional”

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

În replică, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a condamnat o nouă ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne și a precizat că astfel de retorici de la Moscova fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influenţeze procesele electorale şi să denigreze comunităţile de moldoveni din afara ţării”.

„MAE dezaprobă categoric aceste manevre ale războiului informaţional şi subliniază că autorităţile Republicii Moldova sunt pe deplin concentrate pe organizarea alegerilor parlamentare în mod democratic, transparent şi conform cadrului legal. Se depun eforturi susţinute pentru ca fiecare alegător să îşi poată exprima liber şi neinfluenţat votul, inclusiv cetăţenii moldoveni din diaspora, care reprezintă o parte importantă şi respectată a societăţii noastre”, precizează Ministerul de Externe de la Chișinău într-un comunicat emis luni.

CEC le transmite alegătorilor să se informeze din surse oficiale

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Rep. Moldova a reiterat că întregul proces de votare este organizat în conformitate cu legislația națională și standardele internaționale, în condiții de transparență, integritate și respect pentru voința alegătorului.

„Măsurile de securitate, monitorizare și verificare sunt aplicate riguros, pentru a garanta că fiecare vot este numărat corect și reflectă opțiunea reală a alegătorului”, a subliniat CEC.

Recomandări Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

În acest context, CEC îndeamnă toți cetățenii, atât de acasă, cât și de peste hotare, să se informeze din surse oficiale și credibile, să nu se angajeze în campanii de manipulare și să își exercite dreptul de vot liber, neinfluențat și responsabil, la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Comisia Electorală Centrală a propus deschiderea a 294 de secţii de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare. Lista este una preliminară şi urmează să fie aprobată oficial. Secţiile sunt repartizate în peste 40 de ţări în care se află cetăţeni moldoveni, cele mai multe – 73 – fiind în Italia. În schimb, în ţările afectate de conflicte militare – precum Federaţia Rusă, Ucraina şi Israel -, CEC propune să fie deschise, ca şi la alegerile din 2024, câte două secţii de votare, notează NewsMaker.md.

Maia Sandu: Rusia vrea să preia controlul asupra Rep. Moldova și să oprească procesul de aderare la UE

Luna trecută, preşedinta Maia Sandu avertizat că „Federaţia Rusă vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova începând din toamnă”. De asemenea, consilierul prezidenţial pentru apărare şi securitate naţională, Stanislav Secrieru, a declarat pentru Politico că Rusia îşi intensifică eforturile de a influenţa moldovenii pro-europeni din diaspora să nu meargă la vot, pentru a deturna alegerile parlamentare, considerate un scrutin crucial pentru viitorul european al Republicii Moldova.

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Secrieru a avertizat că şi la acest scrutin ar putea fi repetate metode de perturbare cunoscute din alegerile precedente, precum alertele false cu bombă la secţii din diaspora sau proteste regizate, menite să creeze percepţia unei nemulţumiri largi faţă de autorităţi.

Dezinformarea rusă ia amploare. Cazul „spermei de 400.000 de dolari”

Dezinformarea agresivă din partea Rusiei, care se amplifică în contextul apropierii alegerilor, a ajuns în atenția presei străine. The Economist a publicat un articol care relatează despre strategia Kremlinului de a răspândi falsuri. Jurnaliștii străini au citat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că acest tip de dezinformare este unul dintre cele zece moduri prin care Rusia încearcă să intervină în alegerile parlamentare, relevă NewsMaker.md.

Articolul începe cu unul dintre cele mai recente falsuri de amploare, răspândite din Rusia, potrivit căruia Maia Sandu ar fi plătit 400.000 de dolari pentru „spermă obținută ilegal” de la vedete din comunitatea LGBT, inclusiv cântărețul Elton John. Falsul a apărut după ce persoane necunoscute au clonat un site american de presă tabloidă. Pe acest site clonat a fost publicată informația falsă despre Maia Sandu, care ulterior a fost preluată de presa rusă.

Într-un interviu acordat pentru The Economist, Maia Sandu a vorbit despre dezinformarea agresivă din partea Kremlinului și rețeaua „Matrioșka”. Președinta Rep. Moldova a numit această tactică drept unul dintre cele zece tipuri de ingerință în alegeri, orchestrate de Rusia. Printre alte metode de interferență ea a menționat cumpărarea voturilor și pregătirea paramilitară. Potrivit Maiei Sandu, scopul Rusiei este să „preia controlul” asupra Republicii Moldova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE