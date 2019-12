De Cristian Anton,

Proprietara câinelui, Rachael Bulmer, din oraşul Bournemouth, şi-a dus animalul de companie la un cabinet veterinar după ce acesta a început să se simtă rău. Medicii veterinari au efectuat o intervenţie chirurgicală de urgenţă pentru a îndepărta panglicile care fuseseră legate de biscuiţi.

În timpul operaţiilor care au durat trei ore, medicii veterinari au reuşit să înlăture 34 de panglici decorative care ar fi putut produce un blocaj intestinal fatal.

Ei au descoperit, de asemenea, că Marley a înghiţit mai multe oase care se blocaseră în stomac.

Tratamentul lui Marley, asigurat din donații publice

”Am copt decoraţiunile din turtă dulce pentru brad şi le-am lăsat în pungi de cadouri pe blatul de bucătărie pentru a le oferi de Crăciun.

Am crezut că le-am lăsat în siguranţă, însă când am observat că unele au dispărut, am ştiut imediat cine le-a luat. De-a lungul anilor, Marley a înghiţit diverse lucruri pe care nu ar fi trebuit să le mănânce şi le-a eliminat.

Însă de data aceasta a început să se comporte ciudat şi arăta ca şi cum ar intra în şoc. A vomitat o parte din panglică”, a afirmat stăpâna câinelui.

Labradorul Marley a fost adus acasă şi a început să se recupereze.

Potrivit The Guardian, tratamentul pentru salvarea lui Marley a costat peste 2.000 de lire sterline și a fost acoperit din donațiile publice.

