„Aș vrea să spun că acest vot nu e doar pentru mine, e pentru tot sistemul de justiție român, pentru toți cei care au susținut lupta anticorupție. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, aștept decizia decidenților europeni. Pot să spun că m-am înscris singură în această procedură ca procuror profesionist. Nu am avut sprijinul Guvernului de la București, nici nu l-am cerut. Va fi o decizie politică, în urma negocierilor între PE şi Consiliul UE. Sunt onorată pentru votul de astăzi, dar trebuie să așteptăm decizia care se va lua. Ceea ce a depins de mine, eu am făcut. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut” a declarat Laura Codruța Kovesi, la sosirea pe Aeroportul Henry Coandă.

Protestele magistraților, „se luptă cu îndârjire împotriva subordonării justiției de către politic”

Kovesi a mai spus că este alături de magistrații români, în protestele declanșate după adoptarea celor două ordonanțe care modifică legile justiției.

„Am să mai fac o singură precizare. Aș vrea să vă spun că sunt alături de colegii mei, procurori și jud, pentru tot ce se întâmplă în acest moment în justiția din România. Este extrem de grav! Este un protest, se luptă cu îndârjire împotriva subordonării justiției de către politic, iar toate recomandările europene, GRECO ori cele ale Comisiei de la Veneția au fost încălcate” a mai spus Laura Codruța Kovesi.

