Totul s-a întâmplat în parcarea unui magazin Lidl din București, în momentul în care bărbatul, aflat la volanul unui autoturism, a încercat să parcheze. A găsit un loc de parcare liber, însă a fost nevoit să aștepte, în liniște, pentru că o femeie îl ocupa cu căruțul de cumpărături din care își lua produsele și le punea în mașina sa, aflată pe un alt loc de parcare.

Fără să se grăbească, șoferul a așteptat ca femeia să termine de mutat cumpărăturile, dar și ca aceasta să ia căruțul și să îl ducă la locul special. Surpriza care l-a făcut pe șofer să îi ofere o lecție de civilizație a venit în momentul în care aceasta a terminat.

Fără să îi pese că șoferul a așteptat-o să termine de mutat cumpărăturile, aceasta a pus căruțul pe locul de parcare gol și apoi s-a urcat la volan și a încercat să plece, însă bărbatul a blocat-o cu mașina și i-a cerut să ia căruțul de cumpărături și să îl ducă în locul special pentru că bloca un loc de parcare.

Femeia s-a conformat și a luat căruțul din locul de parcare, așa cum reiese din imaginile publicate pe TikTok.

„Hai să ne civilizăm puțin!”, a fost mesajul pe care bărbatul i l-a transmis.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Din păcate, nu este nici pentru prima dată, dar nici ultima, când vom găsi un căruț de cumpărături care blochează un loc de parcare, în unele cazuri singurul loc de parcare liber, pentru că un alt client al magazinului l-a lăsat acolo. Cauza principală a acestui gest este, în general, lenea.

 
 @dan.vasilescu4 Poate va intrebati cine lasa carucioarele in locurile de parcare de la supermarketuri, acum aflati raspunsul. L-a mutat pe zona hasurata de la intrare, nu la locul lui. Cartoanele au ramas in el. #chevrolet #spark #sparklingmemories  #B284HDM #LIDL #parcarelidl #supermarket #soferita @Lidl Romania #parcare #blocatparcare #nesimtire #gunoiincarucior ♬ Ready - Official Sound Studio

Magazinele din România, cum ar fi Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau alți retaileri, oferă posibilitatea clienților să folosească un astfel de căruț pentru cumpărături printr-o metodă simplă: introducerea unei monede de 50 de bani care să deblocheze căruțul. Însă, de multe ori, cărucioarele pentru cumpărături sunt găsite deblocate de unii clienți, astfel că nu mai găsesc moneda de 50 de bani pe care să o recupereze dacă duc căruțul în locul special la finalul cumpărăturilor.

Bărbatul care a filmat întregul incident a postat imaginile pe TikTok, acolo unde clipul video a fost văzut ca o lecție de civilizație și a primit peste 360.000 de aprecieri. Multe dintre comentarii au fost postate de persoane din afara României, semn că imaginile s-au viralizat în străinătate.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

De departe, cel mai apreciat comentariu, cu peste 38.000 de like-uri a fost: „Not a single person is surprised she’s romanian (n.r. Nimeni nu este surprins că este româncă)”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lecție de 360.000 de like-uri în parcarea unui magazin Lidl din București: „Hai să ne civilizăm puțin!"

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Elle.ro
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Ce să faci în București în weekendul 6-7 septembrie 2025: Balkanik Festival, proiecții de filme, petreceri
Știri România 15:48
Ce să faci în București în weekendul 6-7 septembrie 2025: Balkanik Festival, proiecții de filme, petreceri
Un cioban român dat dispărut în Italia a supraviețuit 12 zile doar cu apă și mere
Știri România 14:16
Un cioban român dat dispărut în Italia a supraviețuit 12 zile doar cu apă și mere
Parteneri
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Adevarul.ro
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director
Fanatik.ro
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cum își caracterizează Tudor Ionescu de la Fly Project soția la 10 ani de la nuntă: „Suportul meu”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Cum își caracterizează Tudor Ionescu de la Fly Project soția la 10 ani de la nuntă: „Suportul meu”
Delia spune ce nu se vede la TV de la „The Ticket”. Care este, de fapt, relația dintre jurați
Stiri Mondene 16:45
Delia spune ce nu se vede la TV de la „The Ticket”. Care este, de fapt, relația dintre jurați
Parteneri
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Elle.ro
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
ObservatorNews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Mediafax.ro
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD.ro
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025
KanalD.ro
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025

Politic

Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 15:00
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 14:46
Când judecă CCR sesizarea Curții Supreme despre pensiile magistraților. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile