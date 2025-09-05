Totul s-a întâmplat în parcarea unui magazin Lidl din București, în momentul în care bărbatul, aflat la volanul unui autoturism, a încercat să parcheze. A găsit un loc de parcare liber, însă a fost nevoit să aștepte, în liniște, pentru că o femeie îl ocupa cu căruțul de cumpărături din care își lua produsele și le punea în mașina sa, aflată pe un alt loc de parcare.

Fără să se grăbească, șoferul a așteptat ca femeia să termine de mutat cumpărăturile, dar și ca aceasta să ia căruțul și să îl ducă la locul special. Surpriza care l-a făcut pe șofer să îi ofere o lecție de civilizație a venit în momentul în care aceasta a terminat.

Fără să îi pese că șoferul a așteptat-o să termine de mutat cumpărăturile, aceasta a pus căruțul pe locul de parcare gol și apoi s-a urcat la volan și a încercat să plece, însă bărbatul a blocat-o cu mașina și i-a cerut să ia căruțul de cumpărături și să îl ducă în locul special pentru că bloca un loc de parcare.

Femeia s-a conformat și a luat căruțul din locul de parcare, așa cum reiese din imaginile publicate pe TikTok.

„Hai să ne civilizăm puțin!”, a fost mesajul pe care bărbatul i l-a transmis.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Din păcate, nu este nici pentru prima dată, dar nici ultima, când vom găsi un căruț de cumpărături care blochează un loc de parcare, în unele cazuri singurul loc de parcare liber, pentru că un alt client al magazinului l-a lăsat acolo. Cauza principală a acestui gest este, în general, lenea.

Magazinele din România, cum ar fi Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau alți retaileri, oferă posibilitatea clienților să folosească un astfel de căruț pentru cumpărături printr-o metodă simplă: introducerea unei monede de 50 de bani care să deblocheze căruțul. Însă, de multe ori, cărucioarele pentru cumpărături sunt găsite deblocate de unii clienți, astfel că nu mai găsesc moneda de 50 de bani pe care să o recupereze dacă duc căruțul în locul special la finalul cumpărăturilor.

Bărbatul care a filmat întregul incident a postat imaginile pe TikTok, acolo unde clipul video a fost văzut ca o lecție de civilizație și a primit peste 360.000 de aprecieri. Multe dintre comentarii au fost postate de persoane din afara României, semn că imaginile s-au viralizat în străinătate.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

De departe, cel mai apreciat comentariu, cu peste 38.000 de like-uri a fost: „Not a single person is surprised she’s romanian (n.r. Nimeni nu este surprins că este româncă)”.