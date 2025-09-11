„Starea actuală a democraţiei este îngrijorătoare”, a declarat Kevin Casas-Zamora, secretarul general al International Idea, un grup de reflecție cu sediul la Stockholm.

Deteriorarea libertății presei

Raportul arată că peste jumătate din țările lumii au înregistrat un declin în cel puțin unul din cei cinci indicatori-cheie ai democrației între 2019 și 2024.

„Cea mai importantă concluzie a raportului nostru este probabil deteriorarea foarte gravă a libertăţii presei în lume”, subliniază Casas-Zamora.

Acesta adaugă că între 2019 și 2024, libertatea presei a înregistrat „cea mai puternică scădere din ultimii 50 de ani (…). Nu am observat niciodată o deteriorare atât de gravă a unui indicator-cheie al sănătăţii democratice”.

Fenomenul afectează 43 de țări de pe toate continentele, inclusiv 15 în Africa și 15 în Europa.

„Se creează un amestec toxic, care implică, pe de o parte, intervenţii din partea guvernelor, dintre care unele sunt moştenirea pandemiei”, explică Casas-Zamora.

Cauze și efecte în deteriorarea libertății presei

Dezinformarea joacă un rol important în această criză. Casas-Zamora menționează că o parte din dezinformare este reală, iar alta este folosită ca pretext de guverne pentru a limita libertatea presei.

Raportul evidențiază și alte probleme, cum ar fi concentrarea mass-media tradiționale și dispariția presei locale în multe țări.

Totodată, Kevin Casas-Zamora subliniază și importanța presei locale în susținerea dezbaterii democratice.

Țările în care libertatea presei a scăzut cel mai mult

Afganistan, Burkina Faso și Birmania înregistrează cele mai mari scăderi în ceea ce privește libertatea presei.

Coreea de Sud se află pe locul patru, cu o deteriorare semnificativă cauzată de procese de calomnie și percheziții la domiciliul jurnaliștilor.

Raportul nu include efectele celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, dar Casas-Zamora își exprimă îngrijorarea față de evoluțiile recente din SUA.

El avertizează că tendințele din Statele Unite pot influența situația globală, ceea ce nu prezice nimic bun pentru democrația mondială.

