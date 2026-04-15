„Am venit în România doar pentru Lidl”

Este vorba despre magazinul LIDL situat pe Strada Fizicienilor, în apropiere de CET Sud, în cartierul Vitan, o zonă dominată de turnuri industriale și instalații specifice unei centrale termoelectrice.

Clipurile postate pe platforme precum Instagram și TikTok au adunat zeci de mii de vizualizări, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Un turist a scris: „Bine ați venit în București – vibe est-european”.

Official_yasmin, o influenceriță cu aproape 350.000 de mii de followers pe Instagram, a descris locul: „Lidl distopic”. Videoclipul său a strâns zeci mii de vizualizări și like-uri și peste 350 de comentarii.

„Doamne, am venit în România doar pentru Lidl”, a spus ea în clip.

Pe TikTok, un clip cu aproape 90.000 de vizualizări surprinde reacția unui turist: „Sunt în București, am venit să iau băuturi de la Lidl. Dar de ce sunt transportat direct la Cernobîl? Ce fel de Lidl este acesta? Sincer, arată ca și cum au pus un Lidl în fața reactorului 4 din Cernobîl. Cum am ajuns să avem un Lidl alimentat nuclear înainte de GTA 6?”

De altfel, pe TikTok circulă o mulțime de videoclipuri cu Lidl-ul din Vitan.

Un alt turist corean spune că a venit să vadă „the most iconic place” (n.r. cel mai emblematic loc) din București. Videoclipul său a strâns aproape 35.000 de views și aproximativ 3.400 de like-uri.

Unii au scris în comentarii că produsele din magazin sunt toxice, asta pentru că în videoclipuri apare un emoticon cu semnul de radiații nucleare: „Mâncare cu radiații”, a scris cineva, „lidl – săptămâna toxică”, este un alt comentariu.

„Cei care vorbiți de radiații, mai treceți pe la școală.”, a comentat însă o persoană.

Un clip cu Lidl-ul de pe Fizicienilor, al lui Lorin Braticevici, originar din București, care s-a întors acasă în 2017, după 12 ani petrecuți în Italia, din 2024, a ajuns aproape la 200.000 de oameni.

Reacțiile românilor: „Nu e nimic toxic”

În comentarii, românii au intervenit pentru a explica situația și pentru a combate ideile eronate, cum că magazinul Lidl de pe Strada Fizicienilor ar fi amplasat lângă o centrală nucleară:

„Calmează-te, e doar abur care iese dintr-o termocentrală. Și ghici ce, nu are legătură cu Lidl. E abur.”

„Acelea sunt turnuri de răcire; apa condensată iese pe coș. Nu e nevoie de panică.”

„În România există o singură centrală nucleară – cea de la Cernavodă.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alte persoane au tratat situația cu umor în comentarii: „Lidl-ul ăsta o să devină obiectiv turistic ”

Turiștii străini scriu: „Am nevoie să vizitez ”, „Am fost acolo în martie. Cel mai tare loc!”, „Bucureștiul este un oraș pe care trebuie neapărat să-l vizitați. Este cel mai tare!”.

„Nu știu cât de nebună sunt… dar deja l-am inclus în planul meu de călătorie”, a comentat o femeie.

„Trebuie să merg și eu la București, obsesia mea e clădirea Tehnoimport, e un exemplu de proto-brutalism. Cât despre turnurile alea de răcire atât de atractive, locuiesc la vreo 50 de kilometri de reactoarele centralei nucleare de la Zion, iar unitățile alea de răcire sunt super tari”, a comentat altcineva la postarea de pe Instagram.

Turiștii cer adresa Lidl-ului din București Foto: Captura TikTok

Critici din partea românilor: „Sunt atâtea locuri mai frumoase de văzut”

Pe lângă explicații, mulți români au criticat faptul că turiștii aleg să viziteze un supermarket de pe Strada Fizicienilor în locul unor obiective turistice importante.

Printre comentarii se numără:

„Serios? A venit doar să vadă Lidl-ul de pe Fizicienilor? Trist.”

„Dacă ai venit în România DOAR pentru Lidl, se pare că ai obiective foarte limitate în viață.”

„Sunt din București de o viață și nici nu știu unde este Lidl-ul ăsta.”

Alții le-au sugerat turiștilor să descopere mai mult din oraș:

„Bucureștiul este un oraș care merită văzut cu adevărat. Este cel mai bun!”

„România are atât de multe lucruri frumoase, dar acest loc nu este printre ele, din punctul meu de vedere.”

Cu toate acestea, au existat și reacții mai relaxate: „Este doar un Lidl din Vitan, poate ar trebui să vizitezi și alte Lidl-uri.”

Turiști străini fascinați de un Lidl din București Foto: Vlad Chirea/Libertatea

De ce este comparat cu Cernobîl

Magazinul LIDL de pe Strada Fizicienilor, din Vitan, este comparat de turiștii străini cu Cernobîl datorită aspectului vizual al zonei: turnuri înalte, aburi vizibili și un peisaj industrial puternic, care pentru turiști poate părea „post-apocaliptic”.

Peisajul urban, comparat cu Cernobîl Foto: Captura TikTok// Shutterstock

În realitate, CET Sud este o centrală termoelectrică clasică, nu nucleară. Aburul vizibil provine din procesul de răcire și nu reprezintă radiații sau pericol pentru sănătate.

Acest tip de instalație este comun în multe orașe europene și este folosit pentru producerea de energie termică și electrică.

O zonă industrială devenită atracție virală

Unii turiști au remarcat contrastul dintre magazinul modern și fundalul industrial, de la LIDL de pe Strada Fizicienilor.

„Este amplasat lângă o fabrică abandonată”, scrie cineva.

Magazinul stârnește imaginația străinilor Foto: Vlad Chirea/Libertatea

„Supermarketurile sunt distopice oriunde, chiar și fără acest fundal”, adaugă altă persoană.

Alții au văzut partea pozitivă: „Este o zonă industrială, oamenii de acolo au nevoie de magazine, iar Lidl le oferă asta”.

În mod surprinzător, pentru unii vizitatori, tocmai acest contrast face locul interesant.

Bucureștiul, între percepție și realitate

Fenomenul arată încă o dată diferența dintre percepția turiștilor și realitatea locală. Pentru mulți străini, Bucureștiul are un aer „exotic” sau „est-european autentic”.

Un utilizator a scris: „România are o magie aparte… uneori simți că ai călătorit înapoi în timp”

Fenomenul este explicat și de modul în care România este percepută în afara granițelor.

Lorin Braticevici, creator de conținut care promovează România online, a spus anterior într-un interviu Libertatea că „România încă pare o țară exotică”.

El atrage atenția că multe aspecte ale țării sunt puțin cunoscute: „Ne comparăm mult cu alte țări și uneori uităm sau ignorăm ceea ce avem și noi frumos sau interesant”

Prin proiectele sale online, acesta încearcă să schimbe percepția: „Scopul a fost să distribui pe internet descoperirile pe care eu le făceam despre România”.

„Am schimbat definitiv direcția și postez subiecte mai culturale și intelectuale, povești mai puțin cunoscute, cu obiectivul clar de a face România mai cunoscută, apreciată și înțeleasă în online”, a mai spus Lorin Braticevici, care a revenit în țară după 12 ani.

Cazul Lidl-ului din Vitan, de pe strada Fizicienilor, arată cum un loc banal pentru localnici poate deveni, prin ochii turiștilor și prin viralizare online, o atracție neașteptată.

Asta și pentru că, așa cum spune Lorin Braticevici, oamenii sunt interesați să afle curiozități istorice și fun facts despre România, deoarece este încă o țară care pare exotică, cu o istorie zbuciumată care ascunde multe straturi misterioase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE