De ce vor autoritățile să încetinească orașul

Planul, discutat în Bournemouth, sudul Angliei, acoperă mai multe zone rezidențiale și va fi analizat de consiliul local în luna martie. Argumentul principal este siguranța.

Datele oficiale arată că între 2019 și 2023, în acele zone s-au înregistrat peste 200 de persoane rănite în accidente rutiere, dintre care 36 cazuri grave. Autoritățile spun că viteza mică salvează vieți. La 30 km/h, șansele unui pieton lovit de o mașină să supraviețuiască sunt mult mai mari decât la 50 km/h.

Pe lângă accidente, administrația invocă și calitatea aerului, și siguranța copiilor. Un consilier local a explicat că multe străzi sunt înguste, cu mașini parcate pe ambele părți, iar vitezele mai mari sunt periculoase.

„Va dura până se obișnuiesc șoferii, dar drumurile vor deveni mai sigure pentru toată lumea”, a spus acesta.

Șoferii sunt furioși și au semnat o petiție

Proiectul a stârnit imediat opoziție. Grupurile de șoferi spun că măsura nu va fi respectată și că limitele ar trebui aplicate doar lângă școli, nu permanent.

O petiție împotriva planului a strâns peste 3.000 de semnături: „Zonele de 32 km/h își au locul lor, mai ales lângă școli. Dar nu 24 de ore din 24”, a declarat liderul unei asociații de automobiliști.

Chiar și consultarea oficială a arătat cât de împărțită este comunitatea: 96 de oameni au susținut proiectul, 105 s-au opus.

Funcționează sau nu?

Măsuri similare au fost introduse deja în Țara Galilor, unde în 2023 a fost adoptată o limită generală de 32 km/h în localități. După primul an, autoritățile au raportat o scădere cu 28% a numărului de persoane rănite și cu 10 mai puține decese rutiere. Cu toate acestea, criticii spun că problema reală este lipsa controalelor și că șoferii ignoră frecvent aceste limite.

În multe țări europene, orașele încep să reducă viteza în cartierele rezidențiale, considerând că mașinile trebuie adaptate orașelor, nu orașele mașinilor. Ideea generală este simplă: mai puțină viteză înseamnă mai puține accidente, mai puțin zgomot și mai puțină poluare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE