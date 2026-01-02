492 de persoane au murit pe 28 noiembrie 1942

Tragedia care a avut loc în Elveția la barul Constellation din Crans-Montana, un loc popular printre turiștii – mulți dintre ei tineri – care veniseră să sărbătorească Anul Nou, este descrisă drept „una dintre cele mai grave din istoria țării noastre”, potrivit lui Guy Parmelin, președintele Confederației Elvețiene. Cu peste 40 de morți și 115 răniți, dintre care 80 sunt în stare critică, „evenimentele constituie o tragedie de o amploare fără precedent”, a adăugat el.

Cel mai grav incendiu de acest fel rămâne incendiul din clubul de noapte Cocoanut Grove din Boston, Massachusetts, care a ucis 492 de persoane pe 28 noiembrie 1942. Acesta a dus la consolidarea mai multor standarde de siguranță în țară.

Cel puțin 21 de incendii în întreaga lume

Din 1970, cel puțin 21 de incendii au devastat cluburile de noapte din întreaga lume.

  • 16 martie 2025, Macedonia de Nord: cea mai recentă tragedie dinaintea celei de la Crans-Montana, un incendiu provocat de dispozitive pirotehnice în clubul de noapte aglomerat „Pulse” din Kocani, Macedonia de Nord, a ucis 63 de persoane – majoritatea tineri.
  • 30 octombrie 2015, România: un incendiu izbucnește  într-un club de noapte din centrul Bucureștiului, în timpul unui concert hard rock cu spectacol pirotehnic: 64 de persoane pier.
  • 27 ianuarie 2013, Brazilia: 242 de persoane au murit și peste 600 au fost rănite într-un incendiu produs într-un club de noapte plin de studenți din Santa Maria (sudul Braziliei).
  • 5 decembrie 2009, Rusia: un incendiu provocat de artificii într-un club de noapte din Perm (Urali, la 1.200 km est de Moscova) a ucis 155 de persoane.
  • 1 ianuarie 2009, Thailanda: 66 de persoane care sărbătoreau Anul Nou într-un club de noapte din Bangkok au murit într-un incendiu provocat de artificii.
  •  20 septembrie 2008, China: 44 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Shenzhen (sudul orașului), cauzat de artificii declanșate în interior.
  • 31 decembrie 2004, Argentina: 194 de persoane au murit într-un club de noapte din Buenos Aires, unde aproape 2.000 de tineri participau la un concert rock.
  • 20 februarie 2003, Statele Unite: 100 de persoane au pierit într-un club de noapte din West Warwick (Rhode Island, nord-est). Incendiul a fost provocat de dispozitive pirotehnice.
  • 1 decembrie 2002, Venezuela: 65 de persoane au murit într-un incendiu care a distrus clubul de noapte La Guajira, situat în subsolul unei clădiri vechi din centrul orașului Caracas.
  • 9 iulie 2002, Indonezia: 42 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit la un restaurant cu karaoke din orașul Palembang (sudul Sumatrei).
  • 25 decembrie 2000, China: un incendiu devastează un complex comercial și un club de noapte din Luoyang (centrul Chinei). 311 persoane mor în timp ce sărbătoreau Crăciunul.
  • 30 octombrie 1998, Suedia: 63 de tineri cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani au pierit în Hisingen, în suburbia orașului Göteborg (sud-vest), în urma unui incendiu produs într-o sală de evenimente transformată pentru o noapte în club, cu ocazia sărbătoririi Halloweenului.
  • 18 martie 1996, Filipine: la Manila, 162 de persoane au murit în interiorul clubului de noapte „Ozone”, care a fost devastat de flăcări.
  • 23 noiembrie 1994, China: un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Fuxin, provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a ucis 233 de persoane.
  • 25 martie 1990, Statele Unite: 87 de persoane au murit în incendiul de la clubul de noapte „Happy Land” din Bronx, New York.
  • 14 ianuarie 1990, Spania: 43 de persoane au murit într-un incendiu într-o sală de dans din Zaragoza (nord-est).
  • 17 decembrie 1983, Spania: 81 de morți în incendiul de la clubul de noapte „Alcala 20” din Madrid.
  • 14 februarie 1981, Irlanda: 48 de persoane au murit în incendiul de la clubul de noapte „Stardust” din Dublin.
  • 31 decembrie 1979, Canada: 48 de morți în incendiul de la clubul Opémiska din Chapais, Quebec.
  • 28 mai 1977, Statele Unite: un incendiu într-un club de noapte din Southgate, Kentucky, în Statele Unite, a ucis 165 de persoane.
  • 1 noiembrie 1970, Franța: incendiul care a devastat sala de dans „5-7” din Saint-Laurent-du-Pont (Auvergne-Rhône-Alpes) a ucis 146 de persoane, în principal tineri.

Foc devastator în 2003, în SUA

Cel mai mare incendiu de acest tip s-a petrecut în SUA, în 2003. În doar câteva secunde, locația Station, Rhode Island, care găzduia concertul trupei de hard-rock Great White a fost cuprinsă de flăcări. Din cauza panicii, fanii s-au îmbulzit către ieșirea principală. Peste 100 au murit din cauza arsurilor, printre aceștia și chitaristul trupei.

Anul trecut, în martie, 59 de oameni au murit într-un club care a ars în Kocani, în Macedonia de Nord. Focurile de artificii au declanșat tragedia.

