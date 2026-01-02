Materiale ieftine

Pe imagini se vede cum mai multe persoane țin în mână sticle mari de șampanie cu artificii aprinse atașate. Materialul fonoabsorbant de pe tavan ia foc: scânteile ajung la tavan. Astfel de panouri acustice sunt adesea fabricate din materiale plastice foarte inflamabile, care se pot aprinde foarte repede din cauza scânteilor sau a particulelor fierbinți.

Nu tavanul în sine ia foc, ci izolația acustică a acestuia. Începe infernul.

Se pare că s-au folosit materiale ieftine. Spuma acustică bună aproape că nu arde; este chiar autostingătoare. Spuma inferioară arde ca iasca.

„Artificii care se folosesc la zile de naștere”

Într-un videoclip promoțional pentru barul Le Constellation, apărut pe YouTube, publicat în mai 2024, arată femei cu căști de motocicletă mergând prin bar în timp ce aveau artificii în sticle de alcool purtate deasupra capului, potrivit BBC.

„Constellation Crans-Montana vă urează bun venit în fiecare zi de la 9.00 la 2.00, 365 de zile pe an, fără întrerupere”, este prezentarea clipului publicitar.

Anterior, doi martori oculari la incendiul mortal din ajunul Anului Nou au declarat presei franceze că chelnerițele puseseră „artificii care se folosesc la zile de naștere” deasupra unor sticle de șampanie, dintre care una a fost apoi ținută în sus.

Tavanul s-a aprins instantaneu

„În câteva secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era din lemn”, au spus ei Autoritățile nu au confirmat încă cum a izbucnit incendiul.

În partea de sus a imaginii, primele flăcări pot fi văzute pe izolația din spumă aplicată pe tavanul localului. Buretele de pe tavan, care se presupune că ar fi fost fonoabsorbant, pare să fi fost aprins de artificiile de pe sticlele de șampanie. Iar focul s-a răspândit extrem de rapid ulterior, așa cum se vede și în imaginile de mai jos. La fel ca în cazul incendiului din Colectiv, buretele folosit pe tavanul clubului din Elveția este piramidal.

Într-o conferință de presă anterioară, procurorul general Beatrice Pilloud a fost întrebată despre zvonurile conform cărora sticle de șampanie cu artificii ar fi putut fi cauza incendiului. Ea a spus că nu poate confirma nimic cât timp ancheta este în desfășurare.

„Ceva a mers prost”

Situată la o altitudine de 1.500 de metri pe un vast platou orientat spre sud, cu vedere la o panoramă unică a vârfurilor de 4.000 de metri care se întind de la Matterhorn la Mont Blanc, stațiunea pare că este marcată și de practici comerciale care au stârnit indignare în rândul locuitorilor săi.

„Ceva a mers prost”, a declarat un expert în investigarea incendiilor. „Incendiul s-a răspândit cu o viteză pe care reglementările nu o puteau prevedea? Construcția era conformă cu normele? Aceasta este marea întrebare acum”.

Cine conduce barul

Barul „Le Constellation” este condus de un cuplu francez, Jacques și Jessica Moretti, ambii de 40 de ani, care au preluat localul în 2015 și l-au renovat complet. Jessica este managerul.

Cuplul corsican a blocat toate canalele de socializare ale barului, inclusiv Instagram și Facebook, după incendiu. Niciunul dintre ei nu a comentat încă public despre dezastru.

Pe lângă „Le Constellation”, Jacques și Jessica Moretti sunt asociați și cu alte restaurante din regiune. Dețin și restaurantul „Le Senso” din Crans-Montana și „Le View Chalet 1978” din Lens, Vaud, reședința soțului.

Cuplul a supraviețuit incendiului grav. Jessica Moretti ar fi suferit arsuri la braț și era în stare de șoc. Nu este clar dacă și soțul ei se afla în restaurant în acel moment.

Momentul în care a izbucnit incendiul devastator la petrecerea din Elveția. Principala ipoteză luată în calcul în cazul tragediei cu zeci de morți
Jessica Moretti

Citiți și Tragedia de la Crans-Montana: Elveția în stare de șoc, 5 zile de doliu național. Asemănări izbitoare cu tragedia de la Colectiv

