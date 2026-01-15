1.355 de posturi, disponibile pentru agenți la nivel național

Absolvenții promoției ianuarie 2026 ai școlilor de agenți de poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj urmează să fie repartizați la unitățile de poliție teritoriale.

Repartiția se va realiza în ordinea mediilor obținute la examenul de absolvire, fiecare candidat urmând să opteze pentru unul dintre posturile disponibile, în funcție de locul ocupat în clasament.

Lista publicată de Sindicatul polițiștior Europol cuprinde 1.355 de posturi, distribuite la nivel național, în cadrul inspectoratelor de poliție județene, structurilor centrale, brigăzilor de autostrăzi, serviciilor de transporturi, precum și în unități speciale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Cele mai multe posturi sunt alocate structurilor de ordine și siguranță publică (OSP), urmate de investigații criminale și criminalistică.

Distribuția posturilor pe structuri. Cele mai multe locuri, în București, Constanța și Mureș

Cele mai multe posturi sunt alocate structurilor de ordine și siguranță publică (OSP), urmate de investigații criminale și criminalistică.

Repartizarea posturilor pentru agenții de poliție este următoarea:

Ordine și siguranță publică (OSP): 1.054 posturi

Transporturi: 31 posturi

Investigații criminale: 150 posturi

Investigarea criminalității economice: 20 posturi

Criminalistică: 45 posturi

Reținere și arestare preventivă: 35 posturi

Cazier judiciar, statistică și evidențe operative: 20 posturi

Cele mai multe funcții sunt alocate următoarelor unități:

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – 206 posturi

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța – 114 posturi

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș – 53 posturi

Locurile disponibile în inspectoratele județene de poliție

Numărul total de locuri disponibile pentru București și pentru toate inspectoratele județene de poliție (IPJ), în ordine alfabetică:

București:

Direcția Generală de Poliție a Mun. București: 206 locuri

Județe (Inspectorate de Poliție Județene):

Alba: 13 locuri

13 locuri Arad: 22 locuri

22 locuri Argeș: 2 locuri

2 locuri Bacău: 41 locuri

41 locuri Bihor: 1 loc

1 loc Bistrița-Năsăud: 4 locuri

4 locuri Botoșani: 27 locuri

27 locuri Brăila: 36 locuri

36 locuri Brașov: 49 locuri

49 locuri Buzău: 16 locuri

16 locuri Călărași: 31 locuri

31 locuri Caraș-Severin: 30 locuri

30 locuri Cluj: 26 locuri

26 locuri Constanța: 114 locuri

114 locuri Covasna: 34 locuri

34 locuri Dâmbovița: 6 locuri

6 locuri Dolj: 1 loc

1 loc Galați: 34 locuri

34 locuri Giurgiu: 22 locuri

22 locuri Gorj: 2 locuri

2 locuri Harghita: 32 locuri

32 locuri Hunedoara: 24 locuri

24 locuri Ialomița: 37 locuri

37 locuri Iași: 28 locuri

28 locuri Ilfov: 36 locuri

36 locuri Maramureș: 6 locuri

6 locuri Mehedinți: 3 locuri

3 locuri Mureș: 53 locuri

53 locuri Neamț: 17 locuri

17 locuri Olt: 1 loc

1 loc Prahova: 49 locuri

49 locuri Sălaj: 5 locuri

5 locuri Satu Mare: 25 locuri

25 locuri Sibiu: 35 locuri

35 locuri Suceava: 13 locuri

13 locuri Teleorman: 32 locuri

32 locuri Timiș: 49 locuri

49 locuri Tulcea: 21 locuri

21 locuri Vaslui: 40 locuri

40 locuri Vâlcea: 1 loc

1 loc Vrancea: 19 locuri

Posturi în structuri speciale și unități centrale

Pe lângă inspectoratele județene și DGPMB, mai sunt disponibile următoarele posturi la unități speciale, transporturi, școli și direcții centrale:

Unități Centrale și Speciale:

IGP – Dir. Caz. J, Statistica, Ev. Op.: 1 loc

1 loc IGP – Serv. Politie Delta Dunarii: 3 locuri

3 locuri IGP – Instit. Nat. de Criminalistica: 1 loc

1 loc IGPR – Bir. Paza Instit. si Control Acces: 2 locuri

2 locuri IGPR – UTAI Târgu Mures (Birou Harghita): 1 loc

1 loc Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari: 1 loc

1 loc Inmatriculari Vehicule Buzău: 1 loc

1 loc DGL – Directia Asigurare Logistica Integrata (București): 1 loc

1 loc Directia Medicala – Centrul Medical (București): 1 loc

1 loc Directia Medicala – Centrul Medical (Ploiești): 1 loc

1 loc Academia de Politie Al. I. Cuza: 2 locuri

2 locuri Directia Generala Evidenta Persoanelor (București, sect. 6): 6 locuri

6 locuri Directia Generala de Pasapoarte (Ilfov): 1 loc

Brigada Autostrăzi (Poliția Rutieră):

A1 Deva – Nadlac (sediu Timiș): 2 locuri

2 locuri A2 București – Constanța (sediu Sectia 23): 1 loc

1 loc A3 București – Brașov (sediu Urlați, Prahova): 1 loc

1 loc A3 București – Brașov (sediu Buzău): 8 locuri

8 locuri A3 București – Brașov (sediu Vrancea): 8 locuri

Poliția Transporturi (SRPT / Posturi TF):

SRPT București (Gara de Nord, Otopeni, Siguranță Publică): 3 locuri

3 locuri SRPT B, BJPT Ilfov – Post Periș: 1 loc

1 loc SRPT BV (Târnăveni, Miercurea Ciuc, Siculeni): 3 locuri

3 locuri SRPT CJ (Beclean pe Someș, Satu Mare): 2 locuri

2 locuri SRPT CR (Calafat, Orșova): 3 locuri

3 locuri SRPT GL (Tulcea, Buzău, Brăila, Adjud, Mărășești, Vrancea): 6 locuri

6 locuri SRPT Iași (Aeroport Iași, Bârlad, Vaslui): 3 locuri

3 locuri SRPT TM (Timișoara, Reșița, Moldova Veche, Caraș, Radna, Petroșani, Simeria): 8 locuri

Imigrări (IGI):

IGI – Aparat Central (Secretariat, Juridic, Logistic, IT, Admin): 8 locuri

8 locuri IGI – Direcția pentru Imigrări București: 10 locuri

10 locuri IGI – Centre Regionale Cazare Azil (București, Giurgiu): 4 locuri

4 locuri IGI – Centru Otopeni (Straini luati in custodie): 6 locuri

6 locuri IGI – Servicii Județene (Dolj, Ilfov, Mureș, Prahova, Harghita): 9 locuri

Școli de Agenți de Poliție:

Școala Câmpina: 1 loc

1 loc Școala Cluj-Napoca: 1 loc

1 loc Centrul Chinologic Sibiu: 1 loc

Această procedură reprezintă etapa finală a procesului de încadrare a absolvenților școlilor de agenți promoția 2026, aceștia urmând să fie repartizați direct în structurile stabilite, în funcție de opțiunile exprimate și de necesarul de personal al fiecărei unități.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE