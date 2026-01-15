Cuprins:
1.355 de posturi, disponibile pentru agenți la nivel național
Absolvenții promoției ianuarie 2026 ai școlilor de agenți de poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj urmează să fie repartizați la unitățile de poliție teritoriale.
Repartiția se va realiza în ordinea mediilor obținute la examenul de absolvire, fiecare candidat urmând să opteze pentru unul dintre posturile disponibile, în funcție de locul ocupat în clasament.
Lista publicată de Sindicatul polițiștior Europol cuprinde 1.355 de posturi, distribuite la nivel național, în cadrul inspectoratelor de poliție județene, structurilor centrale, brigăzilor de autostrăzi, serviciilor de transporturi, precum și în unități speciale ale Ministerului Afacerilor Interne.
Cele mai multe posturi sunt alocate structurilor de ordine și siguranță publică (OSP), urmate de investigații criminale și criminalistică.
Distribuția posturilor pe structuri. Cele mai multe locuri, în București, Constanța și Mureș
Repartizarea posturilor pentru agenții de poliție este următoarea:
- Ordine și siguranță publică (OSP): 1.054 posturi
- Transporturi: 31 posturi
- Investigații criminale: 150 posturi
- Investigarea criminalității economice: 20 posturi
- Criminalistică: 45 posturi
- Reținere și arestare preventivă: 35 posturi
- Cazier judiciar, statistică și evidențe operative: 20 posturi
Cele mai multe funcții sunt alocate următoarelor unități:
- Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – 206 posturi
- Inspectoratul de Poliție Județean Constanța – 114 posturi
- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș – 53 posturi
Locurile disponibile în inspectoratele județene de poliție
Numărul total de locuri disponibile pentru București și pentru toate inspectoratele județene de poliție (IPJ), în ordine alfabetică:
București:
- Direcția Generală de Poliție a Mun. București: 206 locuri
Județe (Inspectorate de Poliție Județene):
- Alba: 13 locuri
- Arad: 22 locuri
- Argeș: 2 locuri
- Bacău: 41 locuri
- Bihor: 1 loc
- Bistrița-Năsăud: 4 locuri
- Botoșani: 27 locuri
- Brăila: 36 locuri
- Brașov: 49 locuri
- Buzău: 16 locuri
- Călărași: 31 locuri
- Caraș-Severin: 30 locuri
- Cluj: 26 locuri
- Constanța: 114 locuri
- Covasna: 34 locuri
- Dâmbovița: 6 locuri
- Dolj: 1 loc
- Galați: 34 locuri
- Giurgiu: 22 locuri
- Gorj: 2 locuri
- Harghita: 32 locuri
- Hunedoara: 24 locuri
- Ialomița: 37 locuri
- Iași: 28 locuri
- Ilfov: 36 locuri
- Maramureș: 6 locuri
- Mehedinți: 3 locuri
- Mureș: 53 locuri
- Neamț: 17 locuri
- Olt: 1 loc
- Prahova: 49 locuri
- Sălaj: 5 locuri
- Satu Mare: 25 locuri
- Sibiu: 35 locuri
- Suceava: 13 locuri
- Teleorman: 32 locuri
- Timiș: 49 locuri
- Tulcea: 21 locuri
- Vaslui: 40 locuri
- Vâlcea: 1 loc
- Vrancea: 19 locuri
Posturi în structuri speciale și unități centrale
Pe lângă inspectoratele județene și DGPMB, mai sunt disponibile următoarele posturi la unități speciale, transporturi, școli și direcții centrale:
Unități Centrale și Speciale:
- IGP – Dir. Caz. J, Statistica, Ev. Op.: 1 loc
- IGP – Serv. Politie Delta Dunarii: 3 locuri
- IGP – Instit. Nat. de Criminalistica: 1 loc
- IGPR – Bir. Paza Instit. si Control Acces: 2 locuri
- IGPR – UTAI Târgu Mures (Birou Harghita): 1 loc
- Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari: 1 loc
- Inmatriculari Vehicule Buzău: 1 loc
- DGL – Directia Asigurare Logistica Integrata (București): 1 loc
- Directia Medicala – Centrul Medical (București): 1 loc
- Directia Medicala – Centrul Medical (Ploiești): 1 loc
- Academia de Politie Al. I. Cuza: 2 locuri
- Directia Generala Evidenta Persoanelor (București, sect. 6): 6 locuri
- Directia Generala de Pasapoarte (Ilfov): 1 loc
Brigada Autostrăzi (Poliția Rutieră):
- A1 Deva – Nadlac (sediu Timiș): 2 locuri
- A2 București – Constanța (sediu Sectia 23): 1 loc
- A3 București – Brașov (sediu Urlați, Prahova): 1 loc
- A3 București – Brașov (sediu Buzău): 8 locuri
- A3 București – Brașov (sediu Vrancea): 8 locuri
Poliția Transporturi (SRPT / Posturi TF):
- SRPT București (Gara de Nord, Otopeni, Siguranță Publică): 3 locuri
- SRPT B, BJPT Ilfov – Post Periș: 1 loc
- SRPT BV (Târnăveni, Miercurea Ciuc, Siculeni): 3 locuri
- SRPT CJ (Beclean pe Someș, Satu Mare): 2 locuri
- SRPT CR (Calafat, Orșova): 3 locuri
- SRPT GL (Tulcea, Buzău, Brăila, Adjud, Mărășești, Vrancea): 6 locuri
- SRPT Iași (Aeroport Iași, Bârlad, Vaslui): 3 locuri
- SRPT TM (Timișoara, Reșița, Moldova Veche, Caraș, Radna, Petroșani, Simeria): 8 locuri
Imigrări (IGI):
- IGI – Aparat Central (Secretariat, Juridic, Logistic, IT, Admin): 8 locuri
- IGI – Direcția pentru Imigrări București: 10 locuri
- IGI – Centre Regionale Cazare Azil (București, Giurgiu): 4 locuri
- IGI – Centru Otopeni (Straini luati in custodie): 6 locuri
- IGI – Servicii Județene (Dolj, Ilfov, Mureș, Prahova, Harghita): 9 locuri
Școli de Agenți de Poliție:
- Școala Câmpina: 1 loc
- Școala Cluj-Napoca: 1 loc
- Centrul Chinologic Sibiu: 1 loc
Această procedură reprezintă etapa finală a procesului de încadrare a absolvenților școlilor de agenți promoția 2026, aceștia urmând să fie repartizați direct în structurile stabilite, în funcție de opțiunile exprimate și de necesarul de personal al fiecărei unități.
