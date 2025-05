Locuitorii din Galați se tem că viiturile ar putea lovi în miez de noapte

Pompierii din trei județe au fost deja mobilizați la Galați, acolo unde locuitorii se tem că s-ar putea trezi, din nou, cu apa în case în miez de noapte, informează Observatornews.ro. Este alertă la Pechea și Slobozia Conachi, cele două localități lovite de viitură în toamna anului 2024.

Zeci de gospodării au fost atunci distruse, iar locuitorii din Peche și Slobozia Conachi se tem că istoria s-ar putea repeta, având în vedere alerta de inundații din județ și ciclonul mediteranean care a lovit Români în ultimele zile.

De teamă că vor fi nevoiți să își părăsească locuințele în miez de noapte și să fugă din calea viiturii, oamenii dorm cu cheile în mână. Mulți se tem că vor pierde totul pentru a doua oară, asta după ce casele le-au fost deja distruse în toamna anului trecut.

„Am pregătit cheile, dormim cu cheile în mână, am zis că ferească Dumnezeu, containerul nu l-o lua. E de strigat la cer, dar cu natura nu poţi să te pui”, a spus unul dintre localnici, pentru sursa citată mai sus.

„Păi, sigur că îmi e teamă, atâta a fost apa în casă, tot ne-a luat, cu nimic nu am mai rămas. Am luat totul de la zero şi acum să o luăm iar?!”, a mai precizat unul dintre localnici pentru Observatornews.ro.

Pompierii din trei județe, mobilizați deja la Galați

Autoritățile au luat o serie de măsuri de siguranță în Galați, acolo unde deja au fost mobilizați pompierii din trei județe: Alba, Covasna și Sibiu. Echipajele se află la stația de pompieri din Pechea, fiind pregătite să intervină în cazul în care va fi nevoie.

Pentru județul Galați, meteorologii ANM au emis o alertă de tip cod galben pentru ploi însemnate cantitativ. Atenționarea meteorologilor este valabilă de marți, 27 mai ora 10.00 până joi, 29 mai la ora 3.00. Codul mai vizează și județele: Brăila, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu.

Este cod roșu de inundații în mai multe zone din România. Zeci de persoane au fost evacuate preventiv, după ce Institutul Național de Hidrologie a emis o nouă avertizare de cod roșu de inundații pentru județele Harghita, Brașov și Covasna.

