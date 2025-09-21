Schimbări în tiparele de trafic

Institutul pentru Orașe Vizionare a publicat recent Indexul de Trafic 2025, o analiză detaliată a mobilității urbane în municipiile reședință de județ din România. Studiul compară viteza de circulație în zilele lucrătoare cu cea din weekend, oferind o imagine clară asupra congestiei traficului în 41 de municipii și București, relatează Ziua de Vest.

Conform analizei, orașele mici precum Reșița, Giurgiu și Călărași se bucură de cel mai fluent trafic. În schimb, Bucureștiul rămâne un caz aparte, cu pierderi echivalente a peste 12 zile de lucru anual pentru un șofer obișnuit din cauza aglomerației.

Raportul evidențiază o modificare a tiparului clasic al „orelor de vârf”. Congestiile nu mai sunt limitate doar la orele de intrare și ieșire de la muncă, ci se extind și în mijlocul zilei, datorită activităților zilnice fragmentate.

Datele au fost colectate între martie și iunie 2025, de luni până vineri, în intervalul orar 07.00-20.00. Pentru comparație, s-au folosit vitezele înregistrate duminica dimineața, între 07.00 și 08.00, considerat intervalul cu cel mai redus trafic la nivel național.

Clasamentul mobilității urbane

În topul orașelor cu trafic fluid se află Reșița, Giurgiu și Călărași, unde locuitorii pierd doar 3-3,5 zile de lucru pe an din cauza congestiei. Oradea a înregistrat o îmbunătățire semnificativă, urcând 17 poziții față de anul precedent.

Ioan Popa, Primarul municipiului Reșița, explică: „Faptul că Reșița se află astăzi pe primul loc în Indexul de Trafic arată că investițiile și deciziile luate în ultimii ani dau rezultate. Finalizarea lucrărilor la linia de tramvai și reluarea circulației acestuia au redus semnificativ presiunea asupra mașinilor personale. Proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere au fluidizat traficul pe principalele artere.”

Situația în orașele mari

Orașele mari continuă să se confrunte cu provocări semnificative. Bucureștiul înregistrează pierderi echivalente cu 12,7 zile de lucru anual din cauza aglomerației. Timișoara și Iași depășesc și ele pragul de 9 zile pierdute pe an.

Există însă și excepții pozitive. Brăila și Galați, deși au peste 150.000 de locuitori, reușesc să se plaseze în zona verde a clasamentului, cu doar 3,6-4,3 zile pierdute anual din cauza traficului.

Noul vârf de trafic: ora prânzului

Florian Filat, Director Executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare, subliniază: „Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe orașe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 08.00 sau 17.00, ci între orele 11.00 și 14.00.”

Această schimbare este atribuită muncii flexibile, programelor decalate și unei dispersii mai mari a fluxurilor de deplasare pe parcursul zilei.

Impactul asupra calității vieții

Florian Filat adaugă: „Pentru că atunci când vorbim de trafic, vorbim de calitatea vieții de fapt, am luat în calcul și ETTR (Excess Travel Time Ratio), un indicator mai sofisticat, care nu doar compară viteze, ci ne arată cât de scump’ este timpul pierdut efectiv.”

Indexul compară vitezele de deplasare din zilele lucrătoare cu cele din regimul liber de duminică dimineața. Au fost analizate opt trasee în fiecare municipiu sau sector al Bucureștiului, acoperind în medie 90 de kilometri de rețea rutieră.

În total, peste 600.000 de observații în timp real au fost colectate din Google Maps pentru a oferi o imagine precisă a situației din teren.