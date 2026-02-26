„Am digitalizat complet acest sistem. Practic trecem la un sistem 100% digitalizat, corect și transparent în ceea ce înseamnă atribuirea locurilor de parcare de domiciliu. Tot acest proces se va face exclusiv prin platforma online a Oradei”, a declarat edilul, subliniind avantajele acestui mecanism modern.

Cum funcționează platforma Parking Oradea

Locuitorii din Oradea pot accesa site-ul Primăriei pentru a-și crea un cont în platforma Parking Oradea. După înregistrare, utilizatorii trebuie să încarce documentele necesare, inclusiv cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Ulterior, aceștia pot alege un loc de parcare disponibil în apropierea domiciliului, la o distanță de aproximativ 150 de metri.

Platforma a fost lansată în faza de testare în februarie 2026, iar până în prezent au fost înregistrate 4.500 de cereri de conturi.

Ce se întâmplă cu locurile de parcare din Oradea deja alocate

În Oradea există 20.500 de locuri de parcare de domiciliu atribuite. Titularii acestora au la dispoziție 90 de zile, începând din 3 martie, să își confirme locurile prin platformă.

Dacă nu finalizează procesul, locurile respective vor fi eliberate. După actualizarea datelor, aceștia vor trebui să monteze plăcuțe noi de rezervare.

Noile plăcuțe vor include numărul unic al locului la nivel de oraș, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului cu Primăria. Sistemul va cuprinde, în final, 25.000 de locuri numerotate.

Licitații online pentru locurile libere din Oradea

Pentru cele 4.500 de locuri libere din oraș, rezervarea se va face prin licitație online. După înregistrarea în platformă, utilizatorii vor fi anunțați despre data licitației.

Dacă există un singur candidat pentru un loc, acesta îl va primi automat. În cazul mai multor candidați, va fi organizată o licitație cu preț de pornire de 160 de lei pe an și pas de licitație de 50 de lei.â

Regulile sunt stricte: câștigătorul licitației din Oradea are 48 de ore să facă plata. Nerespectarea termenului duce la blocarea accesului în sistem timp de un an. După plata taxei, câștigătorul trebuie să monteze plăcuța de rezervare în termen de cinci zile.

Locurile de parcare pot fi rezervate exclusiv de persoanele cu domiciliul stabil în Oradea. Cei care au domiciliul într-o altă localitate, dar flotant în Oradea, pot beneficia de aceste locuri.

În schimb, cei cu flotant la o altă adresă decât cea de domiciliu nu pot aplica pentru rezervare la adresa flotantului.

Licitația pentru parcările din Oradea, o premieră națională

Primarul din Oradea, Florin Birta, spune că acest proiect este unic în România.

„Cred că este o premieră în România această atribuire. Chiar dacă mai sunt platforme digitale în care poți să-ți rezervi locul, cu siguranță nu mai există posibilitatea unei licitații online. Vor fi mai puține interpretări că o persoană cunoaște pe X sau pe Y sau că i-a favorizat locul de parcare de domiciliu”, spune Birta.

Platforma Parking Oradea va deveni complet operațională pe 3 martie 2026, marcând un pas important spre digitalizarea administrației locale.

