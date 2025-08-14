Lucrările la noul stadion încep cu bani de la Primăria Constanța

Primarul Vergil Chițac a anunțat că, în septembrie, va fi semnat cu CNI contractul prin care municipalitatea își asumă o contribuție de 20% din valoarea totală.

Lucrările vor începe folosind exclusiv fondurile primăriei, urmând ca Guvernul și CNI să aloce restul banilor începând de anul viitor.

Decizia de tăiere a finanțărilor a venit pe fondul reducerii deficitului bugetar, care a determinat Guvernul să majoreze TVA la 21%, să introducă noi taxe și să elimine sprijinul pentru mai multe proiecte.

În cazul stadionului „Gheorghe Hagi”, autoritățile locale au pregătit documentațiile și terenul, refuzând să amâne demararea lucrărilor.

Pentru a asigura partea de finanțare, Primăria Constanța intenționează să obțină rapid suma necesară prin vânzarea unor active considerate inoportune, iar banii rezultați vor fi alocați exclusiv construcției stadionului.

„Este un proiect urgent și absolut necesar. Constănțenii, Gică Hagi și toți iubitorii fotbalului merită o arenă modernă”, a subliniat primarul, adăugând că va cere sprijinul consilierilor locali pentru alocarea sumelor.

Noua arenă va avea 18.000 de locuri

Noua arenă, cu o capacitate de 18.000 de locuri, va respecta standardele categoriei IV UEFA și va include un teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare) cu tribună de 1.000 de locuri.

Clădirea va găzdui săli de antrenament, centru de conferințe, spațiu expozițional, zone administrative, comerciale și de alimentație publică, precum și facilități exterioare – promenade, alei, drumuri, utilități, împrejmuire și parcări pentru jucători și oficialități.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 379 milioane lei fără TVA, din care 52,46 milioane lei reprezintă contribuția municipalității. În prezent, vechiul stadion „Gheorghe Hagi” este demolat, terenul fiind transformat într-o zonă acoperită de vegetație sălbatică.

