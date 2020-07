Ludovic Orban a primit anul trecut 90.000 de lei din partea firmei de avocatură Doru Trăilă&Asociații, potrivit celei mai recente declarații de avere, postate pe site-ul Guvernului.

Asta înseamnă circa 9.000 de lei pe lună/1.800 de euro, ținând cont de faptul că Orban a putut oferi consultanță tehnică doar 10 luni anul trecut, pentru că de pe 4 noiembrie a devenit premier.

Potrivit declarației de avere publicate miercuri, soția premierului nu a avut niciun venit în 2019.

Familia Orban are 40.000 de lei în conturi, o casă în comuna Dobroești și o mașină Volkswagen Golf.

Cine este firma căreia Orban îi oferea consultanță tehnică

SCP Doru Trăilă&Asociații este o casă de avocatură înființată de fostul soț al liberalei Cristina Trăilă, avocată la rândul acesteia. Până în 2013, Doru Trăilă a lucrat la firma de avocatură Stoica și Asociații a fostului ministru al Justiției, Valeriu Stoica.

Orban, în decembrie 2019: Rețineți că nu am cerut ajutor de șomaj

La sfârșitul anului trecut, la o lună de la instalarea la Palatul Victoria, Ludovic Orban explica cum a trăit în 2018 în București cu doar 3.100 de lei lunar.

Recomandări Eugen Stan, „polițistul pedofil din lift”, condamnat la 19 ani de închisoare

“Sunt un om simplu, care pot spune chiar că sunt auster şi cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. Sigur că în viaţă ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele, nu întotdeauna trăieşti strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci şi din veniturile pe care le-ai avut anterior sau din alte cheltuieli. (…) Faptul că au existat anumite, să le spunem, perioade în care să spun nu am înregistrat venituri, şi aici vreau să reţineţi că nu m-am dus şi nu am cerut niciun ajutor de şomaj în perioada respectivă“, a declarat Ludovic Orban, citat de Ziarul Financiar/Mediafax.

PARTENERI - GSP.RO Înregistrare interzisă minorilor cu Anamaria Prodan, pe cine a amenințat. Atenție, limbaj trivial

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce avere are, de fapt, Alexandru Arșinel. Câți bani a strâns într-o viață din teatru. E uluitor

HOROSCOP Horoscop 16 iulie 2020. Săgetătorii pot negocia, cu un oarecare succes, un contract cu un partener important