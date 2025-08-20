Ce este o Lună neagră

Luna neagră se referă la a treia Lună nouă dintr-un sezon cu patru Luni noi. Acest fenomen se întâmplă când o Lună nouă apare la scurt timp după un solstițiu sau un echinocțiu. În acest weekend, vom experimenta exact acest tip de Lună neagră.

O nouă Lună neagră, un fenomen astronomic rar, va avea loc sâmbătă, 23 august. Acest eveniment oferă o oportunitate excelentă pentru observarea stelelor, conform Livescience.com. Luna neagră este opusul lunii albastre și apare o dată la aproximativ 33 de luni.

Sezonul actual – vara în emisfera nordică și iarna în emisfera sudică – a început cu solstițiul din 20 sau 21 iunie și se va încheia cu echinocțiul din 22 septembrie. În această perioadă, sunt patru Luni noi: pe 25 iunie, 24 iulie, 23 august și 21 septembrie.

Cum și când poate fi văzut acest fenomen rar

Deși Luna neagră nu poate fi văzută cu ochiul liber, momentul său oferă o oportunitate specială pentru astronomi amatori. Noaptea fără Lună este perfectă pentru a admira stelele de vară, exact când Calea Lactee arată cel mai bine din emisfera nordică.

Potrivit Livescience.com, cel mai bun mod de a observa arcul galaxiei noastre este să găsiți o locație departe de poluarea luminoasă, preferabil undeva fără orașe la orizontul sudic.

Căutați cele trei stele strălucitoare ale Triunghiului de Vară în sud-est – Vega, Deneb și Altair. Calea Lactee va curge prin partea stângă a Triunghiului de Vară, aproximativ de la Deneb până la Altair și, de acolo, până la orizontul sudic.

Recomandări pentru cei care vor să vadă Luna neagră

Experții în astronomie au și o serie de recomandări pentru cei care își doresc să admire fenomenul extrem de rar. Potrivit sursei citate anterior, este indicat să:

Alegeți o locație întunecată, departe de luminile orașului

Aduceți un telescop sau binocluri pentru o vedere mai detaliată

Folosiți o aplicație de astronomie pentru identificarea constelațiilor

Fiți pregătiți cu haine calde și gustări, deoarece observarea stelelor poate dura ore întregi.

Importanța Lunii negre în astronomie

Luna neagră este un fenomen rar, care oferă condiții ideale pentru observarea cerului nocturn. Lipsa luminii lunare permite o vizibilitate mai bună a stelelor și a altor obiecte cerești.

Astronomii folosesc aceste perioade pentru observații detaliate și studii ale obiectelor cerești îndepărtate. Pentru astronomii amatori, este o oportunitate excelentă de a explora cerul nocturn cu telescoape sau binocluri.

Luna neagră din 23 august oferă o oportunitate rară pentru iubitorii de astronomie. Fie că sunteți un astronom amator sau doar vă place să admirați cerul nocturn, această noapte promite să fie specială. Nu ratați șansa de a vedea Calea Lactee și alte minuni cerești în toată splendoarea lor.

