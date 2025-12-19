Ce vrea să facă, de fapt, Donald Trump cu „Jocurile Patriotice”

Anunțul a fost făcut joi, într-un mesaj video publicat de Freedom 250, organizația care coordonează, potrivit unui comunicat oficial, programul administrației Trump pentru aniversarea Americii.

America turns 250 🇺🇸🇺🇸



President Donald J. Trump on Freedom 250 and the 2026 celebration that honors our nation like never before. WATCH: pic.twitter.com/aSaPqQ0U7m — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

Donald Trump a spus că „Jocurile Patriotice” vor fi un eveniment sportiv de patru zile, organizat în toamnă, la care vor participa tineri sportivi de liceu din toate statele și teritoriile americane.

„În toamnă, vom găzdui primele Jocuri Patriotice, un eveniment sportiv fără precedent de patru zile, la care vor participa cei mai mari sportivi de liceu, câte un tânăr și o tânără din fiecare stat și teritoriu”, a declarat președintele american.

Competiția este gândită ca parte a manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, care va fi marcată oficial în 2026.

De ce a fost comparată competiția cu „Jocurile Foamei”

La scurt timp după anunț, mai mulți politicieni și susținători ai Partidului Democrat au ironizat ideea pe rețelele sociale, comparând „Jocurile Patriotice” cu „Jocurile Foamei”, celebra serie de romane și filme pentru tineri, în care adolescenți sunt trimiși să concureze în arene televizate, într-un regim autoritar.

#Trump has announced his very own version of the #HungerGames... To "celebrate" Americas 250 birthday next year, he will host The Patriot Games where one young man & young woman in high school from each state & territory will compete in a 4-day athletic event... pic.twitter.com/ENMet4qW6M — eric jacobson (@ejacobson) December 19, 2025

Comparația cu „Jocurile Foamei” a apărut exclusiv în reacțiile critice de pe rețelele sociale, în special din partea politicienilor și susținătorilor Partidului Democrat, după anunțul făcut de Donald Trump.

Potrivit CNN, criticii au ironizat ideea unei competiții naționale televizate, organizate de stat, în care tineri din fiecare stat și teritoriu al SUA sunt trimiși să concureze într-un cadru simbolic legat de putere și patriotism.

Seria „Jocurile Foamei” este cunoscută pentru imaginea unei societăți autoritare care transformă competiția între tineri într-un spectacol public, motiv pentru care unii comentatori au văzut asemănări de formă, nu de conținut, între cele două concepte.

Trump vorbise pentru prima dată despre această competiție în luna iulie, când a spus că evenimentul va fi televizat și coordonat de secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr.

Arcuri de triumf și lupte UFC la Casa Albă

În afară de „Jocurile Patriotice”, Donald Trump a prezentat și alte idei spectaculoase pentru aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite. Președintele a vorbit despre construirea unui arc de triumf în Washington, DC, amplasat lângă un cimitir, inspirat de cel din Paris.

O altă idee spectaculoasă o reprezintă organizarea unei gale UFC (Ultimate Fighting Championship), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume, pe peluza sudică a Casei Albe, chiar de Ziua Drapelului, pe 14 iunie, eveniment care ar urma să fie găzduit de Dana White, potrivit declarațiilor făcute de Trump și relatate de CNN.

Mai mult, Trump a eliminat Ziua Martin Luther King Jr. și Juneteenth de pe lista evenimentelor naționale cu acces gratuit în parcurile naționale și le-a înlocuit cu propria sa zi de naștere, 14 iunie, care este și Ziua Drapelului.

Trump aliniază instituțiile la aniversarea de 250 de ani

Potrivit CNN, Donald Trump a dorit încă de la început să aibă un rol central în modul în care este celebrată aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite. În ultimul an, administrația sa a început să alinieze finanțările federale cu aceste priorități.

Departamentul Agriculturii, de exemplu, a susținut inițiativa „Great American State Fair”, lansată de Trump în campania electorală din 2023. Aceasta presupune ca statele americane să concureze pentru ca târgul lor să fie ales drept „cel mai patriotic”.

În paralel, Casa Albă a cerut și o analiză amplă a Institutului Smithsonian, solicitând ca expoziția dedicată aniversării de 250 de ani să pună accent pe „reînnoirea mândriei naționale”, mai scrie CNN.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE