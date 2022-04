„Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovici, unitatea militară 51460, comandantul celei de-a 64-a brigăzi de puști motorizate (Habarovsk) este responsabil pentru masacrul din Bucha”, e textul care însoțește imaginea publicată de Anonymous.

Numele lui Asanbekovici apare și într-o declarație a consilierului prezidențial ucrainean Alexei Arestovici. Acesta a scris că unitatea militară pe care o comandă Asanbekovici a fost staționată în Bucha, în nord-estul Kievului.

Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the 64th separate motorized rifle brigade (Khabarovsk Territory) is responsible for the massacre in #Bucha. #BuchaGenocide #BuchaMassacre



.cc @KarimKhanQC pic.twitter.com/MtICpJgJSl