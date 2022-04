VIDEO | Supraviețuitorii din Bucha, în fața atrocităților. „Am stat în beci două săptămâni”, spune un bărbat, care plânge când vede trupul prietenului său pe stradă

Cu fața desfigurată de durere, Vasili, un bărbat în vârstă de 66 de ani, se uită la cadavrele rămase de-a lungul drumului din fața casei sale.

„Nenorociții! Tancul din spatele meu trăgea. Câinii! Am stat în beci timp de două săptămâni. Aveam mâncare, dar nu era electricitate. Nici căldură. Țineam sticlele deasupra lumânărilor ca să încălzim apa, apoi le puneam pe lângă corp, ca să ne putem încălzi noi. Dormeam în cizme de pâslă”, povestește el abia stăpânindu-și lacrimile.

Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional

În stânga lui, un bărbat stă întins pe iarba de pe marginea drumului, lângă o bicicletă. Un altul zace în mijlocul străzii, la câțiva metri de ușa casei lui Vasili. A fost prietenul lui de-o viață și cel care i-a botezat fiul.

„Gloanțele au trecut chiar pe lângă mine”

Mariya Zhelezova are 74 de ani și a lucrat ca îngrijitoare la o fabrică de avioane. Din cauza problemelor de sănătate nu a putut să plece din Bucha înainte de venirea rușilor. Alături de fiica ei, Irina, povestește pentru Reuters că era să fie ucisă de mai multe ori.

„Prima dată, am ieșit din cameră și un glonț a spart geamul și a rămas blocat în dulap. A doua oară, o sticlă spartă aproape că mi-a intrat în picior. A treia oară, mergeam și nu știam că (soldatul – n.r.) stătea cu o pușcă și gloanțele au trecut chiar pe lângă mine. Când am ajuns acasă, nu am putut vorbi”, spune femeia.

Cât timp forțele ruse au fost în oraș, civililor li s-a spus să poarte o banderolă albă.

„Nu vrem să se întoarcă. Am avut un vis azi – că au plecat și nu s-au întors”, continuă Mariya, care renunță la bucata de pânză.

Morții din Bucha, încă neîngropați, nu purtau uniforme. Erau civili care au fost uciși în timp ce se aflau pe biciclete, iar unii dintre ei au rămas cu mâinile strângând pungile cu cumpărături, relatează Reuters, adăugând că unii par a fi morți de mai multe zile, dacă nu chiar săptămâni.

În mare parte, trupurile lor erau întregi. Alți jurnaliști care au intrat în oraș, dar și oficiali ucraineni, spun că printre cei uciși sunt și oameni cu mâinile legate, împușcați în cap.

Sute de oameni ar fi fost uciși

Primarul Anatoliy Fedoruk spune că peste 300 de locuitori ai orașului au fost uciși, iar o groapă comună de lângă o biserică era încă deschisă după retragerea rușilor. A fost surprinsă inclusiv de imagini din satelit.

Pe străzile din Bucha au rămas și epavele stricate ale tancurilor și vehiculelor blindate rusești arse, precum și rachete neexplodate.

Vehicule militare ruse distruse de forțele ucrainene, după ce au fost atrase într-o ambuscadă, în primele zile ale conflictului, la scurt timp după ce rușii au intrat în Bucha | Foto: EPA

O coloană de tancuri ucrainene patrulează prin zonă, arborând drapelul național albastru-galben. „Glorie Ucrainei, slavă eroilor!”, strigă un supraviețuitor al atrocităților care îmbrățișează un soldat al țării sale.

Comunitatea internațională condamnă ororile din Bucha și cere tragerea la răspundere a Moscovei. „Atrocități”, „masacru” sau „genocid” sunt termenii în care liderii mondiali au descris imaginile din apropierea capitalei ucrainene.

„Într-adevăr, este un genocid”, a spus, la rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vorbind despre o încercare de „eliminare a întregii naţiuni şi a întregului popor”.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

Foto: Profimedia

