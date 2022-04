Cadavrele a cinci bărbați, care aveau mâinile legate la spate, au fost găsite în pivnița unui sanatoriu pentru copii din Bucha, orașul din apropierea Kievului unde au fost comise mai multe masacre, a transmis luni biroul Procurorului General al Ucrainei, Iryna Venediktova, potrivit BFM TV.

„O cameră de tortură a fost descoperită într-un sanatoriu pentru copii din Bucea de către procurori și ofițeri ai poliției regionale din Kiev. Vom stabili toate circumstanțele crimelor de război comise de Federația Rusă, persoanele implicate și le vom aduce în fața justiției”, a scris Iryna Venediktova, pe Twitter.

