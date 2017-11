RETRO PARTY sau GLOW PARTY REVELION 2018 la Hotel Marshal Garden 5*

Noaptea magica a Noului An se apropie, iar Hotel Marshal Garden 5* a dat startul petrecerilor.

RETRO PARTY?

O noapte spectaculoasa in care, dincolo de fascinatia vestimentatiei si atitudinii specifice epocii, regasim ca pregnanta si definitorie imaginea petrecerilor stil Marele Gatsby. Intervalul anilor 20’-40’ este remarcabil pentru lumea dansului si a muzicii. Aceasta este perioada cand jazz-ul si blues-ul rasuna la fiecare petrecere, iar dansurile precum lindy hop, swing, charleston si boogie woogie sunt reprezentative pentru acea vreme.

Petrecerea de Revelion se va desfasura in Ballroom Panoramic, o sala spectaculoasa de 500 mp, situata la etajul 5 al hotelului, decorata fastuos. Ballroom Panoramic are o atmosfera particulara, creata de jocul indraznet de lumina si culoare. Avand ca sursa de inspiratie picturi celebre si explorand valentele oferite de sticla, au fost create vitralii unice, destinate special acestui loc, intregind atmosfera de sarbatoare. Un plus al acestei sali este accesul direct la terasa incalzita. Vom avea astfel posibilitatea de a admira, de la departare, artificiile impresionante care brazdeaza cerul orasului la trecerea dintre ani.

Anul acesta avem muzica live cu un band tanar si frumos. Iata cum se caracterizeaza ei insisi:

No Stress “Energy Creates Us, Music Defines Us”

Proiectul NO STRESS a luat fiinta in vara anului 2013, iar de atunci bandul este prezent pe scena muzicala a cluburilor din Bucuresti, dar si la evenimente private.

NO STRESS inseamna: Eliza Manda – voce, Max Dragomir – voce, Vladimir Pocorschi – voce & chitara, Cristi Dumitrescu – tobe, Alexandru Burca – keyboards, Pepino Vasile – chitara bas si Robert Predut – saxofon.

Membri trupei sunt muzicieni cu foarte multa experienta de scena, avand colaborari diverse de-a lungul timpului, aparitii tv, premii la concursuri nationale si internationale de profil, iar cei trei solisti au participat la emisiunea-concurs Vocea Romaniei: Eliza Manda – echipa Moga, Max Dragomir – echipa Brenciu si Vladimir Pocorschi – echipa Smiley.

Show-urile noastre se bazeaza pe interpretarea celor mai cunoscute piese nationale si internationale ale artistilor deja cunoscuti, repertoriul bandului fiind unul foarte vast, de la pop-rock, reggae, rock, la muzica usoara romaneasca, r&b sau jazz.

Anul acesta au participat la Selectia Nationala – Eurovision, alaturi de Elizé, unde au ajuns pana in semifinalele concursului cu melodia „Fara bariere”, compusa de Vladimir Pocorschi (muzica) si Eliza Manda (text).

Recent am lansat si primul single din cariera – „The call”

Si vom dansa, dansa, dansa … Perechi de dansatori, profesionisti ai genului, ne vor face demonstratii de dans si ne vor invita sa ne alaturam lor in ritmuri vibrante.

Meniul va fi bogat si savuros: de la hors d’oeuvres rafinate, file de lup de mare si creveti cu orez cu sofran, pana piept de rata Magret sau muschi de vita pe piatra incinsa cu mousse de cartofi dulci, culminand cu tortul festiv. Veti aprecia clasa maestrilor bucatari, stilul si eleganta personalului. Totul va fi acompaniat de bauturi din cele mai diverse: cocktail-uri din intreaga lume, vin alb, rosu si rose de la Mosia de la Tohani, sampanie la miezul noptii…

Anul Nou vine cu muuuuulta distractie, dar si cu muuuuulte premii interesante.

GLOW PARTY?

Extravaganta si stralucire, iata ce promite petrecerea organizata la Restaurant Marshal Garden.

Restaurant Marshal Garden isi intampina oaspetii cu un design modern si un spatiu larg de 350 mp, reprezentand alegerea perfecta pentru un eveniment fresh, incitant si plin de energie. Desi este situat la etajul 6, restaurantul ofera acces direct la o superba terasa incalzita.

Muzica este sufletul oricarei petreceri si va fi oferita de unul dintre cei mai experimentati specialisti, DJ Vivel. Impreuna cu echipa sa, va utiliza numai echipamente de ultima generatie pentru o sonorizare impecabila (care nu va anihila conversatiile mesenilor) si jocuri de lumini explozive. Muzica se va potrivi perfect temei alese deoarece renumitul DJ Vivel trece cu usurinta prin muzica internationala, mixand cu mult talent toate stilurile, de la rockul anilor ’70-’80 pana la R&B, clubbing, alternativ, latino.

Dar trebuie sa stiti ca nu vor lipsi nici traditiile romanesti, programul artistic fiind pigmentat de momente de muzica live cu o frumoasa si talentata cantareata, Nely Cimpoca. „Desi am absolvit Politehnica Bucuresti si sunt ca pregatire inginer mecanic, muzica ramane marea mea dragoste. Simt ca menirea mea pe pamant este sa impartasesc aceasta dragoste cu publicul larg. Calatoresc prin muzica, de la cea usoara romaneasca, muzica populara specifica zonei Ardealului, la jazz, bell canto pana la muzica anilor 2017. Va astept cu drag sa petrecem impreuna in noaptea dintre ani cu muzica pentru sufletele dvs.”

Dansatori profesionisti ne vor antrena pe ring, intr-un vartej ametitor.

Sunteti invitați sa savurati o cina rafinata, cu un aperitiv bogat, cu peste la miezul noptii (conform traditiei) si un fel principal la alegere. Desertul este un delicios parfait de alune cu sos de ciocolata. Si totul insotit de bauturi din cele mai diverse si un pahar de sampanie ciocnit in cinstea Noului An…

La inchiderea balului, hotelul nu-si trimite oaspetii la casele lor. Ei pot opta sa se odihneasca intr-una din camerele de cinci stele autentice prin spatiu, design si decoratiuni. Iar in prima zi a noului an pot alege sa petreaca in continuare la un bogat brunch.

Rezervarile la:

HOTEL MARSHAL GARDEN 5*

Calea Dorobantilor nr. 50B

Sector 1, Bucuresti

Tel. 021.319.44.44 / Fax: 021.319.44.45

E-mail: office@marshalgarden.ro

www.hotelmarshalgarden.ro