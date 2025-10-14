Kostya Kudo, așa cum era cunoscut online, ar fi înregistrat pierderi de active de peste 30 de milioane de dolari.

Konstantin Galici a decedat în urma uneia dintre cele mai grave turbulențe care au zguduit piața criptomonedelor.

Corpul lui Galici a fost descoperit, pe 11 octombrie, în Lamborghiniul său negru, parcat în cartierul Obolonski din Kiev.

Poliția a raportat că a fost găsit cu o rană de glonț la cap, alături de o armă înregistrată pe numele său. Decesul antreprenorului a fost confirmat, ulterior, pe canalul său de Telegram.

Poliția kieveană investighează dacă moartea lui Galici a fost cauzată de sinucidere sau dacă a fost implicat un „joc necurat”.

Antreprenorul și-a anunțat familia că se simțea deprimat din cauza dificultăților financiare și le-a trimis un mesaj de adio.

Magnatul era cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și deținea vehicule de lux, precum un Lamborghini Urus din 2020 (unde a fost găsit mort), un Ferrari 296 GTB din 2023 și un Mercedes-Benz 220 CDI din 2012.

Moartea lui Galici a survenit în contextul unor turbulențe majore pe piața globală de criptomonede. Aproximativ 19 miliarde de dolari au fost șterse în câteva ore, provocând panică în rândul investitorilor. Prăbușirea a fost declanșată de amenințarea președintelui SUA Donald Trump de a impune noi tarife de 100% asupra importurilor chinezești.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Bitcoin, una dintre cele mai cunoscute criptomonede, a înregistrat o scădere de aproape 10%, ajungând la aproximativ 111.500 de dolari.

Analiștii consideră că această criză este mai gravă decât volatilitatea din 2020, cauzată de pandemia de coronavirus.

Galici era o figură bine-cunoscută în lumea criptomonedelor. El a cofondat academia de tranzacționare Cryptology Key și a vorbit la evenimente din industrie. A avut peste 66.000 de urmăritori pe Instagram, unde a distribuit analize și tendințe de piață.

Prin intermediul canalului său de YouTube și al diverselor grupuri Telegram, a distribuit informații despre Bitcoin, Ethereum, NFT-uri și psihologia pieței, facilitând accesul la concepte complexe pentru investitorii obișnuiți.

Moartea sa a stârnit numeroase reacții din partea comunității cripto. Un trader a declarat: „Un investitor, constructor și susținător timpuriu al criptomonedelor din Ucraina, plecat mult prea devreme. Acest spațiu se mișcă rapid și uneori uităm că există oameni reali în spatele fiecărui portofel, fiecărei tranzacții, fiecărei pierderi”.

Piețele și criptomonedele au început să își revină, în ciuda amenințărilor lui Trump și a temerilor de represalii din partea Beijingului.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE