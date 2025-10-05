Creșterea Bitcoin-ului în context economic și politic

Bitcoin se bucură de un impuls ascendent puternic, în contextul în care investitorii sunt precauți cu privire la închiderea guvernului Statelor Unite.

Conform CNA, câștigurile acțiunilor americane au susținut, de asemenea, creșterea bitcoin, în timp ce investitorii s-au orientat către active considerate sigure în perioada negocierilor privind finanțarea guvernului federal.

Schimbări legislative și implicarea familiei Trump

Președintele Donald Trump și familia sa au fost mari susținători ai criptomonedelor, fiind implicați în diverse proiecte crypto care au contribuit la creșterea averii sale.

Adoptarea activelor digitale de către Trump a inversat ani de scepticism al guvernului SUA față de industria crypto sub predecesorul său democrat, Joe Biden.

În iulie, Camera Reprezentanților SUA a adoptat trei proiecte de lege importante privind criptomonedele, ceea ce a dus la creșterea valorii bitcoin.

„Cu multe active, inclusiv acțiuni, aur și chiar obiecte de colecție precum cărțile Pokemon atingând maxime istorice, nu este surprinzător că Bitcoin beneficiază de narațiunea devalorizării dolarului”, a declarat Joshua Lim, co-șef al piețelor la firma de brokeraj crypto FalconX.



