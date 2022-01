Magnetul jocurilor video a cuprins favela. În cartierele mărginașe ale Braziliei, tinerii visează să scape de sărăcie cu un smartphone

Pentru locuitorii favelelor, cele mai sărace cartiere ale Braziliei, fotbalul este marea speranță la o viață mai bună, dincolo de suferința din mahala. Dar iată că pentru ei, mai ales pentru noul val, copii, adolescenți, tineri, există și o altă șansă, care poate crește în viitorul apropiat.

O imagine din 2016, din Cidade de Deus, „Orașul lui Dumnezeu”, cartier din Rio de Janeiro, Brazilia. Foto: EPA/MICHAEL REYNOLDS EPA/MICHAEL REYNOLDS

Nu e doar o utopie

Doi jurnaliști locali, unul carioca, Beatriz Miranda, altul paulista, Luiz Queiroga, au scris pentru Rest of World, un site dedicat știrilor și materialelor legate de tehnologie, că electronic sports – esports, competițiile de jocuri video – deschid o posibilă cale spre reușită chiar dacă pornești de foarte de jos. Și au detaliat povestea. Cum e posibil? Cine poate? De unde e susținerea financiară?

Pare o utopie, ținând cont de studiile evidențiate de cei doi reporteri. Care arată că unu din cinci brazilieni nu are internet, că în aceste zone mărginașe 43% dintre oameni nu au acces la rețelele mobile de net sau că abonamentele cele mai ieftine costă echivalentul a 14 dolari, în timp ce salariul minim lunar în țară e de 198 de dolari. Și poliția distruge constant sistemele de conectare ilegale.

Totuși, mulți dintre ei ar putea profita de revoluția jocurilor video din Brazilia, transformată într-un gigant esports, o piață cu venituri estimate la 2,3 miliarde de dolari în acest an. O piață ce a atras 72% din populație, 153 de milioane de oameni, devenind o putere globală la jocuri ca FIFA, League of Legends ori Free Fire, cu multipli campioni mondiali.

Recomandări Țara care a depășit valul de Omicron, deși nu s-au impus restricții și doar 16% din populație este vaccinată. Care sunt explicațiile specialiștilor

Doi mari campioni în Free Fire

Unii deja profită de ocazie. Bruno Goes, 20 de ani, cunoscut drept Nobru, după nickname, ca fotbaliștii, este unul dintre cele mai bune exemple. S-a născut într-o favelă din Sao Paulo, Jardim Novo Oriente, și e astăzi în vârf. Cu turnee internaționale câștigate, supranumit „Neymar al esports”, numărul 1 în lume în 2019 la Free Fire World Series, având peste 33 de milioane de followers pe rețelele de socializare. La fel, Lucio Dos Santos Lima, mai scurt Cerol, 28 de ani, pornit din perifericul Campo Grande, în Rio de Janeiro, cu 20 de milioane de urmăritori.

Free Fire, jocul cel mai popular în Brazilia

Amândoi sunt streameri (persoane care transmit pe internet video games, live sau prin videoclipuri înregistrate) de succes, specialiști în Free Fire. De ce Free Fire? Pentru că acesta este cel mai popular joc în țară, 70,9% dintre gamerii brazilieni fiind conectați la el. Și mai e o explicație, esențială în favelă. Free Fire poate fi descărcat pe orice smartphone, oricât de ieftin. Nu e nevoie de un PC, cel de jocuri fiind estimat la 800 de dolari. De altfel, doar un procent de 18,3% concurează pe asemenea PC-uri.

Recomandări Un ziarist din Brăila susține că DIICOT a descins în redacția publicației și acasă la el și le-a ridicat laptopurile și telefoanele mobile. Care e motivul

În favelă e febra Free Fire. Copiii se joacă de dimineața până seara pe telefoanele lor Gabriela Ferreira, gamer profesionist, născută în favelă, pentru Rest of World

Nobru și Cerol au fondat împreună, în urmă cu opt luni, Fluxo, o organizație de esports care are ca țintă antrenarea copiilor și a adolescenților din favele, iar proiectul este sponsorizat, printre alte companii, de TikTok, Next (o neo-bancă, instituție financiară care se bazează pe canalul digital ca mod de interacțiune cu clienții; exemplul Revolut) și lanțul de retail Casas Bahia. Potrivit Rest of World, Fluxo anunță deja venituri lunare de peste 180.000 de dolari.

AfroGames, 400.000 de dolari în doi ani

Ei nu sunt singurii care s-au ridicat din favelă. Gabriela Ferreira are 20 de ani, a văzut lumina zilei tot la Rio, în cartierul Parada de Lucas, și a fost angajată din decembrie 2020 ca jucător profesionist de League of Legends în AfroGames, prima bază de pregătire esports din lume într-o favelă. Și AFG, echipa pro AfroGames, are susținători puternici. De la apariția AfroGames, în urmă cu doi ani, s-au investit 400.000 de dolari.

Ideea AfroGames, lansată în Vigario Geral, Rio, a încercat să modifice trendul. „Am realizat că doar copiii familiilor din clasa de sus sau de mijloc își pot permite esports”, a declarat directorul Ricardo Chantilly. Observând că gamerii provin mai ales din populația albă și din cea de origine asiatică, AFG le-a oferit tinerilor din favele posibilitatea de a exersa și a juca pe echipamente ultraperformante.

Recomandări Negocieri în baie. Inspector ANAF, nemulțumit de mita primită: „Whisky d-ăsta beam în anii 90, acum beau altceva, mai rafinat. Asta crezi tu că e șpagă?”

AfroGames ajută oameni care nu credeau că vor avea vreodată această șansă, femei și persoane din favele. Unii dintre cei ce participă la acest proiect nici nu văzuseră un PC înainte. Gabriela Ferreira, gamer profesonist, născută în favelă, pentru Rest of World

„Alt posibil mod de viață”

S-a creat în 2019 și Cupa Favelelor Free Fire (Taça das Favelas Free Fire), marca Andreza Delgado, care a crescut în Capao Redondo, Sao Paulo. O competiție destinată numai jucătorilor din cartierele sărace din toată Brazilia, ediția de debut având 150 de participanți și fiind sprijinită de Motorola.

Însă pentru Andreza, întregul proiect de ajutorare a celor din mediile defavorizate e încă în faza de început. Sunt și acum multe lucruri care o nemulțumesc:

„- Există o singură bază de antrenament pentru esports într-o favelă și sunt mii de asemenea cartiere în Brazilia.

– Prima organizație de esports pentru jucătorii din aceste favele a apărut doar de zece luni.

– Premiile nu sunt prea mari. Primii 3 câștigători ai Cupei Favelelor au adunat împreună numai 6.000 de dolari, deși finala a fost transmisă în direct de SporTV, unul dintre marile posturi sportive de televiziune din țară”.

Andreza nu crede că vor fi transformări majore prea curând, dar investițiile vor aduce și modificări pozitive, chiar dacă de dimensiuni mai mici: „Când se organizează un eveniment și se schimbă viața unui jucător din favelă, crește respectul de sine al locuitorilor favelelor. Acești oameni încep să vadă noua șansă drept un alt mod posibil de viață”.

Creștere de 789% într-un an

Marile companii braziliene beneficiază și ele enorm din implicarea în lumea esports, mai ales de când susțin jucătorii proveniți din favele. Casas Bahia, de exemplu, unul dintre marile lanțuri de retail din Țara Cafelei, a înregistrat o creștere a vânzării jocurilor sale și a accesoriilor pentru jocuri cu 789% în perioada 2019-2020 și cu 196% în 2020-2021.

13.000 de favele sunt în întreaga Brazilie, cele mai multe în Rio de Janeiro

Cum observă companiile importante că periferia se leagă de esports, ele vor automat să se implice. Pot vedea esports ca un produs, iar banii pe care îi investesc în proiectele din favele ajută evenimentele, creează infrastructură și măresc accesul oamenilor Ale Santos, analist independent, pentru Rest of World

foto: Profimedia

PARTENERI - GSP.RO Metoda prin care Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf o înșală. Incredibil ce idee a avut Bebeto, fiul cel mic

Playtech.ro BOMBĂ! Motivul pentru care a murit fetița călcată de mașina Poliției pe trecerea de pietoni. Datele preliminare ale medicilor legiști VIDEO

Observatornews.ro Scrisoare sfâșietoare pentru Raisa, de la o fetiță de 14 ani din Cluj: "Trăim cu speranța că te vom vedea și atunci vom fi cei mai fericiți"

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2022. Scorpionii s-ar putea să facă câteva mișcări greșite, să ia decizii în mare grabă, din cauza enervării

Știrileprotv.ro Iohannis a promulgat legea. Cât de greu le va fi de acum românilor să își ia permisul de conducere. Vor fi afectați și cei cu permisul suspendat

Telekomsport Patronul Parmei, perplex când a văzut unde trebuie să vireze banii pentru transferul lui Dennis Man: ”Era mirat”

PUBLICITATE Ce este sindromul „Dropped Head” sau Head Down și ce afecțiuni provoacă