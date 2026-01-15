În textul inițial, publicat alături de numele poeziei „De ce nu-mi vii” apăreau versurile: „De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.”.

Însă, versurile corecte sunt: „De treci codri de aramă, de departe vezi albind/ S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint” și aparțin poeziei „Călin (file din poveste)”.

Postarea a fost ulterior corectată de MAI, dar nu înainte de a genera reacții negative din partea utilizatorilor.

Comentariile au variat de la ironii la critici dure. Printre acestea se numără: „De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, „Aţi văzut codrii dar nu aţi văzut poezia” sau „Ați masacrat poezia, și e Călin – file de poveste, mai deschideți și voi o carte”. Unele mesaje conțineau chiar atacuri la adresa angajaților instituției.

MAI a corectat ulterior eroarea, postarea de Ziua Națională a Culturii fiind revizuită fiind acum disponibilă pe pagina sa de Facebook.

Utilizatorii nu au lăsat însă greșeala să treacă, criticâd dur MAI în comentariile noii postări. „Ministerul Afacerilor Interne, Romania felicitări! Omul vostru nu e in stare nici sa faca copy paste! Penibilitatea absoluta!”, a scris un utilizator, iar un altul a adăugat: „MAI bine poezii decât amenzi”.

