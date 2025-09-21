Un festival al diversității culturale

Festivalul este organizat de Uniunea Elenă din România, cu sprijinul Primăriei Ploiești, al Consiliului Județean Prahova și al Filarmonicii „Paul Constantinescu”, sub patronajul Administrației Prezidențiale. Timp de trei zile, pe scenă au urcat ansambluri și trupe folclorice din numeroase comunități etnice din România.

Ultima zi de festival aduce pe scenă ansambluri din comunitățile elenă, germană, bulgară și tătară, dar și grupuri folclorice locale. Printre cei care au evoluat se numără Ansamblul „ARETI” din Roman, „AGORIA” din Onești, trupa de dansuri săsești din Sebeș, „ELEFTHERIA” din Calafat, „PARNASSOS” din Brăila, Asociația „Brâu Muntenesc”, dar și formații de tineri precum „Mugurașii de la chindie” și „Muguri de Breaza”.

Festivalul se poate bucura asăzi de momente pregătite de Ansamblul „QARASU” al Uniunii Tătarilor Turco-Musulmani, de Ansamblul „PERINIȚA” al Centrului Județean de Cultură Prahova, dar și recitaluri ale formațiilor „KYMATA”, „PRAHOVA” și „ACADEMIC STAR”.

Maia Morgenstern, momentul așteptat al serii

De la ora 19.00, scena festivalului este rezervată spectacolului special susținut de Bucharest Klezmer Band și actrița Maia Morgenstern, alături de formația HAVERIM a Federației Comunităților Evreiești din România.

Este unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului, aducând pe scenă muzică evreiască și interpretarea unei actrițe considerate simbol al teatrului și filmului românesc.

Intrarea este liberă, iar organizatorii se așteaptă la un public numeros, dornic să încheie festivalul cu un spectacol unic, chiar în centrul Ploieștiului.