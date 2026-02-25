Acestea sunt concluziile unui studiu sociologic realizat pe un eșantion de peste 1.000 de prizonieri de război de către organizația publică „LingvaLexa”.

Propaganda funcționează

Cercetarea arată că propaganda Kremlinului și-a atins scopul în rândul trupelor. La nivel general, aproape o jumătate dintre prizonieri (47,61%) cred în narațiunile oficiale ale Moscovei.

68,29% dintre soldații intervievați consideră războiul din Ucraina („Operațiunea Militară Specială” (SVO) – în Rusia) legitim, necesar și justificat într-o anumită măsură.

Dintre cei care au asimilat propaganda rusă, 88% justifică războiul, iar 13% îl consideră absolut justificat. În tabăra „scepticilor” care nu cred în retorica oficială, procentul celor care găsesc scuze invaziei scade la 51%, doar 2% considerând-o complet justificată.

Sociologii subliniază că soldații expuși și receptivi la propagandă au fost de șase ori mai predispuși să valideze total conflictul – o diferență psihologică majoră.

Dezumanizarea inamicului

Unul dintre cele mai șocante aspecte ale studiului este modul în care militarii ruși se raportează la poporul ucrainean. Aproape 43% dintre prizonierii de război consideră că un cetățean ucrainean mediu nu este o persoană „pe deplin dezvoltată”.

În medie, soldații ruși au estimat că ucrainenii sunt doar „în proporție de 88% la fel de dezvoltați ca ceilalți oameni”.

Corelația este directă: cu cât soldatul crede mai mult în propagandă, cu atât este mai tentat să îi dezumanizeze pe ucraineni.

Câți s-ar întoarce pe front

Captivitatea nu pare să le fi anulat complet dorința de a lupta. Studiul a măsurat și disponibilitatea prizonierilor de a se întoarce în structurile militare ruse după o eventuală eliberare:

32,71% doresc să se reîntoarcă în Forțele Armate Ruse.

28,92% ar accepta să revină la război, dar într-un rol non-combatant.

22,29% au o „oarecare disponibilitate” de a relua lupta.

Din nou, propaganda joacă un rol crucial: cei „îndoctrinați” sunt de două ori mai dispuși să se întoarcă pe front (33%) față de cei care nu cred în narativul statului rus (17%).

Aceeași tendință se observă și la predarea voluntară, care a fost de aproape două ori mai mică în rândul celor care cred cu tărie în propagandă (9% față de 15%).