”Eu am fost informată de acest aspect, vineri, și am dispus o anchetă administrativă la nivelul spitalului. Am cerut notă informativă de la Secția de Cardiologie”, a declarat Adriana Nica, adăugând că asistenta șefă a secției de Cardiologie, împreună cu asistenta din salonul în care a decedat pacientul și infirmierele din salonul respectiv ”vor fi cercetate disciplinar săptămâna viitoare”.

Potrivit managerului, în funcție de gravitatea faptelor, Comisia de disciplină va decide și se vor lua măsuri conform codului muncii, putându-se ajunge ”până la desfacerea contractului de muncă”.

Concret despre cazul pacientului decedat din imaginile publicate de Emanuel Ungureanu pe Facebook, ea spune că ”Acest pacient era la sfârșitul celor două ore cât trebuia să stea la cardiologie. Brancardierul o aștepta pe asistenta din salon și care trebuia să meargă cu el. Brancardierul l-a lăsat pe scările interioare, scările de evacuare, pe care nu au acces nici aparținătorii, nici bolnavii. A fost perioada în care brancardierul a mers după asistență și a chemat liftul”.

În ceea ce privește fotografiile cu sacii de gunoi, managerul Spitalului Universitar spune că ”Imaginile sunt făcute în zona în care se recoltează gunoiul. În fața unui lift dedicat pentru transportul gunoaielor și deșeurilor. O zonă pur administrativă și au fost surprinse în timpul procesului de transportare a gunoiului spre zonele special amenajate”.

La scurt timp, Spitalul Universitar a remis prin care și-a prezentat punctul de vedere oficial cu privire la aceste imagini.

