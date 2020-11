Un al treilea val al pandemiei provocate de SARS-CoV-2, aşteptat de pneumologi în perioada februarie – martie 2021, ar putea găsi spitalele cu toate locurile ocupate şi de aceea este recomandată vaccinarea antigripală şi antipneumococică, susţine secretarul general al Societăţii Române de Pneumologie, doctorul Cristian Oancea.

„În ultimul timp, unii experţi au atras atenţia la nivel internaţional şi naţional că va urma şi valul al treilea al pandemiei, în februarie – martie, şi este posibil ca acest val să ne prindă cu spitalele pline”, spune Cristian Oancea.

Vaccinările trebuie obligatoriu făcute antigripal şi antipneumpcocic. Personal, m-am vaccinat cu ambele, anul acesta. Vaccinările antigripale şi antipneumococice nu protejează de COVID-19, dar conform unor studii, vaccinarea antigripală reduce cu 40% riscul de infectare cu coronavirus, ceea ce este foarte important. Ele reduc morbiditatea şi mortalitatea la grupurile de risc, inclusiv la personalul medico-sanitar. Cristian Oancea:

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, Cristian Oancea, a precizat că este nevoie de o lege a vaccinării.

Ce măşti sunt recomandate împotriva coronavirusului

Cristian Oancea a recomandat purtarea măştilor medicale şi nu a celor din alte textile, întrucât dacă este un virus sau un contact cu un pacient infectat, microparticulele de virus pot să adere pe masca de bumbac sau de pânză şi rămân acolo, putând fi inhalate de purtătorul ei. Aceasta, pentru că nu toţi îşi dezinfectează zilnic masca de pânză, şi nu toţi o sterilizează.

„S-a observat că prin purtarea măştii în perioada de vară, la astmaticii alergici la polen s-a redus riscul de exacerbare. Măştile FFP3 sunt cele mai sigure, având un grad de filtrare a virusului de 99,5%, reţinând inclusiv azbestul care cauzează cancerul pulmonar", a punctat medicul.

„Ne bazăm foarte mult în practica noastră pneumologică pe imagistică în COVID şi nu trebuie să facem din computer tomograf o metodă de sceening. În ţara noastră, diagnosticul încă se bazează pe RT-PCR şi s-a introdus în spitalele care au unităţi de primiri urgenţe testele rapide cu un grad de sensibilitate ridicat, de 90 – 93%”, a menţionat pneumologul.

Mortalitate ridicată în secţiile de Terapie Intensivă

„Am făcut un studiu care arată că cea mai mare rată de mortalitate este în ATI. La pacienţii intubaţi am făcut un studiu care indică sub 10% rata de supravieţuire. La noi în spital este de 6%. Per total, la ATI, incluzându-i şi pe cei care nu sunt intubaţi, rata de supravieţuire este de 33-34%. Încă, şi la această dată, nu avem o strategie eficientă de tratament, aşteptăm vaccinul care sperăm să vină în ianuarie şi trebuie să personalizăm schema de terapie de la caz la caz”, a mai spus Cristian Oancea în cadrul evenimentului online dedicat „Lunii sănătăţii plămânilor”.

