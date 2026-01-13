Dimineața tragediei, pe autostrada A34

Ieri, în boxa acuzaților s-au aflat doi șoferi. Bryan, conducătorul camionului care a lovit autoturismul staționat pe banda de urgență, și Gabriel, tatăl român care și-a pierdut soția și copilul în accident și care, într-o turnură dureroasă, a ajuns și el inculpat.

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 1 iunie 2019, puțin după ora 6. Un Citroën Space Tourer, înmatriculat în Marea Britanie, era oprit pe banda de urgență, în apropierea zonei de odihnă Woinic, între Reims și Charleville-Mézières. În mașină se aflau șapte membri ai două familii de origine română, care se întorceau de la Paris spre Frankfurt.

Gabriel, șoferul autoturismului, conducea de la ora 22.15 din seara precedentă. Ajuns la limita puterilor, a decis să tragă pe banda de urgență pentru a se odihni câteva momente. La scurt timp, un camion Mercedes-Benz, condus de Bryan, a intrat violent în vehiculul oprit.

Bilanțul a fost devastator. Trei persoane au murit pe loc sau ulterior din cauza rănilor, printre ele un bebeluș de 18 luni. Alte patru persoane au fost grav rănite.

„Am închis ochii câteva clipe”

În fața instanței, Bryan, șofer profesionist, a recunoscut faptele și a descris momentul impactului. A spus că, după trecerea pe sub un pod, a fost orbit de trecerea bruscă de la umbră la lumină.

„După al treilea pod, trecerea de la umbră la lumină m-a orbit. Am închis ochii câteva clipe și am tras de volan spre dreapta. Am deschis ochii în momentul impactului”, a declarat Bryan, potrivit Radio 8.

Datele tehnice au confirmat că nu depășea viteza legală și că respectase timpii de odihnă. Urmele de frânare se întindeau pe 143 de metri. Cu toate acestea, reflexul de a vira spre dreapta l-a dus direct pe banda de urgență.

„Îmi pare nespus de rău pentru acest reflex prost și pentru tot ce a urmat. Am provocat acest dezastru și mă voi gândi la el toată viața”, a spus șoferul camionului, care a urmat ani de terapie psihologică și a declarat că ia medicamente antidepresive și somnifere. Bryan este judecat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Banda de urgență, o decizie fatală

De cealaltă parte, Gabriel a fost chemat să explice de ce a oprit pe banda de urgență, un spațiu rezervat exclusiv situațiilor de urgență.

„M-am oprit pentru că eram extrem de obosit. Nu m-am gândit că cineva ar putea intra în noi în timp ce stăteam pe banda de urgență”, a spus el.

În timpul audierilor, a apărut un detaliu care a cântărit greu. Potrivit pompierilor și expertizelor tehnice, niciunul dintre pasageri, cu excepția lui Gabriel, nu purta centura de siguranță în momentul impactului. Șoferul a contestat această concluzie, invocând confuzia și lipsurile de memorie cauzate de traumă.

„Aștept ziua în care voi muri”

Pentru Gabriel, procesul nu este doar unul juridic, ci și o rejudecare a propriei vieți. În accident și-a pierdut soția și copilul de 18 luni.

„De atunci, trăiesc așa cum și-ar fi dorit soția mea. Și aștept ziua în care voi muri, ca să o întâlnesc din nou”, a spus el în fața judecătorilor.

El a vorbit și despre relația cu ceilalți membri ai familiei implicați în accident și despre sentimentul că este judecat nu doar de instanță, ci și de cei din jur. Și Gabriel este judecat pentru omor, la solicitarea companiilor de asigurări implicate.

Deși și-a pierdut familia, el este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru decizia de a opri pe banda de urgență. Ambii șoferi riscă până la șapte ani de închisoare și amenzi de până la 100.000 de euro.

Între vină, neatenție și tragedie: ce au cerut acuzarea și avocații

Procurorul a cerut o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru Bryan, subliniind că, deși este un profesionist al drumului, a răspuns unei situații dificile printr-o serie de greșeli. În cazul lui Gabriel, Parchetul a lăsat decizia la latitudinea instanței, recunoscând că „nu și-a ucis intenționat familia”.

Avocatul lui Bryan a insistat pe caracterul reflex al gestului și pe faptul că autoturismul nu ar fi trebuit să se afle pe banda de urgență. Apărarea lui Gabriel a cerut achitarea. Tribunalul a ținut să precizeze că Gabriel nu este judecat ca om, ci pentru „o alegere periculoasă și interzisă de Codul rutier”, care a contribuit la producerea tragediei.

Un verdict așteptat după ani de amânări

Dosarul a fost amânat de mai multe ori, din cauza dificultăților de coordonare între companiile de asigurări din România, Marea Britanie și Franța. La o audiere anterioară, anul trecut, Gabriel se deplasase din România doar pentru a afla că procesul este din nou amânat.

Judecătorii urmează să pronunțe verdictul pe 9 martie. Pentru familiile implicate, însă, sentința nu va putea șterge pierderea și nici anii de suferință care au urmat unui moment de oboseală și unei fracțiuni de secundă pe o autostradă din Franța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii se plâng că mașinile electrice chinezești se transformă în „sicrie pe roți” la frig extrem, din cauza ușilor care se blochează, în Rusia

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Știri România 14:42
O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Știri România 14:28
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Parteneri
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Adevarul.ro
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Stiri Mondene 15:00
Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Stiri Mondene 14:55
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
ObservatorNews.ro
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Parteneri
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax.ro
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Politică 14:18
Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Politică 12 ian.
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026