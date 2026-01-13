Dimineața tragediei, pe autostrada A34

Ieri, în boxa acuzaților s-au aflat doi șoferi. Bryan, conducătorul camionului care a lovit autoturismul staționat pe banda de urgență, și Gabriel, tatăl român care și-a pierdut soția și copilul în accident și care, într-o turnură dureroasă, a ajuns și el inculpat.

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 1 iunie 2019, puțin după ora 6. Un Citroën Space Tourer, înmatriculat în Marea Britanie, era oprit pe banda de urgență, în apropierea zonei de odihnă Woinic, între Reims și Charleville-Mézières. În mașină se aflau șapte membri ai două familii de origine română, care se întorceau de la Paris spre Frankfurt.

Gabriel, șoferul autoturismului, conducea de la ora 22.15 din seara precedentă. Ajuns la limita puterilor, a decis să tragă pe banda de urgență pentru a se odihni câteva momente. La scurt timp, un camion Mercedes-Benz, condus de Bryan, a intrat violent în vehiculul oprit.

Bilanțul a fost devastator. Trei persoane au murit pe loc sau ulterior din cauza rănilor, printre ele un bebeluș de 18 luni. Alte patru persoane au fost grav rănite.

„Am închis ochii câteva clipe”

În fața instanței, Bryan, șofer profesionist, a recunoscut faptele și a descris momentul impactului. A spus că, după trecerea pe sub un pod, a fost orbit de trecerea bruscă de la umbră la lumină.

„După al treilea pod, trecerea de la umbră la lumină m-a orbit. Am închis ochii câteva clipe și am tras de volan spre dreapta. Am deschis ochii în momentul impactului”, a declarat Bryan, potrivit Radio 8.

Datele tehnice au confirmat că nu depășea viteza legală și că respectase timpii de odihnă. Urmele de frânare se întindeau pe 143 de metri. Cu toate acestea, reflexul de a vira spre dreapta l-a dus direct pe banda de urgență.

„Îmi pare nespus de rău pentru acest reflex prost și pentru tot ce a urmat. Am provocat acest dezastru și mă voi gândi la el toată viața”, a spus șoferul camionului, care a urmat ani de terapie psihologică și a declarat că ia medicamente antidepresive și somnifere. Bryan este judecat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Banda de urgență, o decizie fatală

De cealaltă parte, Gabriel a fost chemat să explice de ce a oprit pe banda de urgență, un spațiu rezervat exclusiv situațiilor de urgență.

„M-am oprit pentru că eram extrem de obosit. Nu m-am gândit că cineva ar putea intra în noi în timp ce stăteam pe banda de urgență”, a spus el.

În timpul audierilor, a apărut un detaliu care a cântărit greu. Potrivit pompierilor și expertizelor tehnice, niciunul dintre pasageri, cu excepția lui Gabriel, nu purta centura de siguranță în momentul impactului. Șoferul a contestat această concluzie, invocând confuzia și lipsurile de memorie cauzate de traumă.

„Aștept ziua în care voi muri”

Pentru Gabriel, procesul nu este doar unul juridic, ci și o rejudecare a propriei vieți. În accident și-a pierdut soția și copilul de 18 luni.

„De atunci, trăiesc așa cum și-ar fi dorit soția mea. Și aștept ziua în care voi muri, ca să o întâlnesc din nou”, a spus el în fața judecătorilor.

El a vorbit și despre relația cu ceilalți membri ai familiei implicați în accident și despre sentimentul că este judecat nu doar de instanță, ci și de cei din jur. Și Gabriel este judecat pentru omor, la solicitarea companiilor de asigurări implicate.

Deși și-a pierdut familia, el este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru decizia de a opri pe banda de urgență. Ambii șoferi riscă până la șapte ani de închisoare și amenzi de până la 100.000 de euro.

Între vină, neatenție și tragedie: ce au cerut acuzarea și avocații

Procurorul a cerut o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru Bryan, subliniind că, deși este un profesionist al drumului, a răspuns unei situații dificile printr-o serie de greșeli. În cazul lui Gabriel, Parchetul a lăsat decizia la latitudinea instanței, recunoscând că „nu și-a ucis intenționat familia”.

Avocatul lui Bryan a insistat pe caracterul reflex al gestului și pe faptul că autoturismul nu ar fi trebuit să se afle pe banda de urgență. Apărarea lui Gabriel a cerut achitarea. Tribunalul a ținut să precizeze că Gabriel nu este judecat ca om, ci pentru „o alegere periculoasă și interzisă de Codul rutier”, care a contribuit la producerea tragediei.

Un verdict așteptat după ani de amânări

Dosarul a fost amânat de mai multe ori, din cauza dificultăților de coordonare între companiile de asigurări din România, Marea Britanie și Franța. La o audiere anterioară, anul trecut, Gabriel se deplasase din România doar pentru a afla că procesul este din nou amânat.

Judecătorii urmează să pronunțe verdictul pe 9 martie. Pentru familiile implicate, însă, sentința nu va putea șterge pierderea și nici anii de suferință care au urmat unui moment de oboseală și unei fracțiuni de secundă pe o autostradă din Franța.

