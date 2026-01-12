O familie de români, distrusă pe autostrada A34. Accidentul care a șocat Franța, în 2019

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 1 iunie 2019, pe autostrada A34, între Reims și Charleville-Mézières, în apropierea ariei de odihnă Woinic.

Un autoturism Citroën Picasso, în care se aflau șapte membri ai unei familii de origine română, înmatriculat în Marea Britanie, a fost lovit violent de un camion de mare tonaj.

Impactul a avut consecințe dramatice. Trei pasageri și-au pierdut viața: un tânpr de 25 de ani, un adolescent de 15 ani și un bebeluș de doar 18 luni. Alte trei persoane, tot din Citroen, au fost grav rănite, cu prognostic vital rezervat, iar un al șaptelea pasager a suferit răni ușoare.

Șoferul camionului, Bryan, a scăpat fără leziuni fizice, dar a fost găsit în stare de șoc.

Ancheta: viteză excesivă și responsabilități împărțite

Ancheta desfășurată de Parchetul din Charleville-Mézières a exclus consumul de alcool sau substanțe interzise în cazul șoferului TIR-ului.

În schimb, anchetatorii au stabilit că viteza excesivă a camionului a fost un factor determinant în producerea accidentului.

De asemenea, un martor a semnalat o conduită anormală a autoturismului Citroën Picasso înainte de impact, element care a complicat și mai mult dosarul, potrivit radio8fm.com.

De la victimă, la inculpat: șoferul român, judecat pentru omor la cererea companiei de asigurări

La șase ani de la tragedie, Bryan este judecat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și depășirea limitei legale de viteză. Într-o turnură neașteptată, și Gabriel, șoferul Citroën-ului și totodată victimă a accidentului, a fost trimis în judecată, la solicitarea companiilor de asigurări.

Gabriel și-a pierdut în tragedie soția – decedată ulterior din cauza rănilor suferite – și copilulașul de doar 18 luni. Cu toate acestea, el este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Ambii șoferi riscă pedepse de până la 7 ani de închisoare și amenzi de până la 100.000 de euro.

Verdict așteptat după ani de incertitudine

Procesul era programat inițial pentru luna iunie a anului trecut, însă a fost amânat din cauza unor dificultăți procedurale, legate în special de coordonarea dintre companiile de asigurări din România, Marea Britanie și Franța.

În acel moment, Gabriel s-a deplasat din România pentru a participa la audiere, deși statutul său se schimbase din victimă în inculpat, fapt care a stârnit emoții și controverse.

Astăzi, 12 ianuarie, după luni întregi de proceduri și amânări, Tribunalul penal din Ardennes este așteptat să se pronunțe asupra responsabilităților în acest accident cu urmări dramatice.