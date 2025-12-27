Mașină de poliție aflată în misiune, implicată într-un accident rutier în Constanța

Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, în Medgidia. O mașină de poliție, aflată în misiune, a fost lovită în plin de un autoturism, în jurul orei 21.00. Accidentul s-a produs intersecția străzilor Ovidiu şi Română. În urma coliziunii, doi poliţişti şi un şofer au fost răniţi şi transportaţi la spital, potrivit News.ro.

Mașina de poliție avea semnalele sonore și luminoase pornite

Reprezentanții Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au declarat că autospeciala de poliţie era în misiune şi circula în regim prioritar, având semnalele acustice şi luminoase activate. În accident au fost implicate un autoturism condus de un bărbat de 23 de ani şi maşina de poliţie.

„Menţionăm faptul că autospeciala de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Cei doi conducători auto au fost testaţi pentru a se vedea dacă au consumat băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Trei persoane, printre care doi polițiști, au fost transportați la spital

În urma impactului, conducătorul maşinii şi cei doi poliţişti au suferit răni uşoare. Toţi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Poliţia continuă investigaţiile pentru a stabili circumstanţele exacte ale accidentului.

Un alt accident cumplit a avut loc în Constanța, în urmă cu doar o zi. Zece victime au fost implicate într-un grav accident rutier petrecut în zona Hanul Morilor. Două autoturisme au fost complet distruse după ce s-au ciocnit frontal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE